HSBC'den THY raporu: TL zayıf, yerli turist nasıl seyahat edecek?

İngiliz asıllı, uluslararası finans ve bankacılık şirketi HSBC, Türk Hava Yolları (THY) Şirket Raporu'nu açıkladı. THY'nin kârlılığı artırdığı vurgusu yapılan raporda zayıf Türk Lirası ortamında, yerli turistin seyahat imkanı hakkında endişelerin olduğu belirtildi.

Rapora göre THY'de 2016'nın dördüncü çeyreğinde gelir baskısı sürerken maliyet tasarrufları ve güçlü kur gelirleri kârlılığa olumlu etki yaptı.

HSBC analistleri, 2016 yılı sonu itibariyle 9,7 milyar dolar gelir elde eden şirketin 2017 sonunda yatay bir seyir izleyerek gelirini 9,9 milyar dolara çıkaracağını tahmin ediyor.

Turist sayısı endişesi sürüyor

Zayıf Türk Lirası ortamında yerli turistin seyahat imkanı hakkında endişelerin olduğunu belirten rapor, ülkeye yabancı turist akışı ile ilgili olarak temkinli yaklaşım sergiliyor.

2017'de yolcu trafiği ve satış gelirlerinde sınırlı bir iyileşme bekleyen rapora göre kapasite ve maliyet yönetimi operasyonel sonuçlarda kilit rol oynayacak.

İki önemli maliyet tasarrufu: Ücretler ve yakıt

Maliyetler tarafında ise istihdam, amortsiman ve pazarlamada kesintiler bekleniyor.

Toplam birim maliyeti tasarruf oranının yıllık yüzde 4 olarak belirleyen rapor, 2016'nın ikinci çeyreğinde 250 milyon dolar tasarruf sağlayan THY için bu miktarın 2017'de de aynı kalacağını belirtiyor. Bunda yüzde 3'lük sınırlı ücret artışı, yakıt verimliliği etkili olacak.

'Al' önerisi korundu

Raporda ayrıca "Değerlememizde daha düşük iskonto oranı kullanmamız sonucu hedef fiyatımızı 6,1 liradan 6,5 liraya yükseltiyor, 2017’de operasyonel toparlanma beklentimiz sebebiyle "Al" olan önerimizi koruyoruz" ifadesi yer aldı.

Aşağı yönlü riskler ise şöyle sıralandı:

1) Petrol fiyatlarında büyük bir ralli

2) Beklenenden daha zayıf yolcu trafiği

3) Beklenenden zayıf satış geliri

4) Ağ gelişiminin beklentilerin altında kalması

5) Terör, salgın hastalık vb. dış etkenler