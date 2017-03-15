Fed faiz artırımı beklentileri nasıl yüzde 100'e yükseldi?

Yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam saat 21:00'da açıklayacağı para politikası kararlarından faiz artırımı çıkması ihtimaline kesin olarak bakıyor. Bununla birlikte Fed'in 1 şubattaki toplantısının ardından mart ayında faiz artırımına gidilmesine çok az ihtimal veriliyordu.

Fed politika yapıcılarının agresif bir iletişim kampanyası gerçekleştirerek bu ay faizlerin yükselebileceği konusunda piyasalara telkinde bulunması, söz konusu değişiklikte etkili oldu.

BloombergHT'de yer alan habere göre, bugün (15 Mart) sonuçlanacak Fed toplantısından 2017 yılının ilk faiz artırımının çıkabileceğine ilişkin beklentileri artıran olaylar zinciri şu şekilde:

14 Şubat - Yellen: Faiz artırımı için çok fazla beklemek 'akılsızca'

Senato Bankacılık Komitesi'nden önce konuşan Janet Yellen, faiz artırımı için çok fazla beklemenin “akılsızca” olacağını ve Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) gelecek toplantılarda ilerlemeyi değerlendireceğini ifade etti. Yellen, ekonominin yolunda devam etmesi durumunda daha fazla “ayarlama”nın ihtimal dahilinde olduğunu işaret etti.

15 Şubat – Dudley ve Yellen konuşuyor, TÜFE'de yön yukarı

New York Fed Başkanı William Dudley ve Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker konuştu. Dudley, ekonominin trnedin üzerinde büyüme gerçekleştirdiğine ve Fed'in önümüzdeki aylarda faizlerde artış bekleyebileceğine dikkat çekerken Harker, bu yıl üç kez faiz artırımına gidilmesinin uygun olabileceğinin altını çizdi. Tüketici fiyatları ekonomist beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

28 Şubat – Kaplan, Harker, Williams, Dudley faiz artırımından bahsediyor

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, CNBC ile gerçekleştirdiği mülakatta Fed politika yapıcılarının parasal genişlemeyi geri almayab aşlaması gerektiğini söyledi. Kısa bir süre piyasalar hareketlendi. Aynı gün San Francisco Fed Başkanı John Williams, mart ayı toplantısı için faiz artırımı ihtimalinin ciddi bir şekilde değerlendirilmesini beklediğini ifade etti. Harker, bu yıl üç kez faiz artırımına gidilmesi yönündeki beklentisini yineledi ve Dudley, sıkılaştırma için ortamın çok daha güçlü bir hale geldiğini vurguladı.

1 Mart – Brainard 'şahin' oluyor

FOMC üzerinde etkili bir güvercin olan Fed Guvernörü Lael Brainard, yakında bir faiz artırımına gidilmesinin büyük bir ihtimalle uygun olacağını ifade etti. Brainard, enflasyonun kademeli olarak Fed'in yüzde 2'lik hedefine doğru ilerlediğinin ve istihdam piyasasının tam istihdama yaklaşıtğının altını çizdi.