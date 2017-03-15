Gözler Fed toplantısında; faiz artırımına kesin gözüyle bakılıyor

Piyasalar bu akşam Fed Başkanı Janet Yellen'in faizlerin yılın kalanında ne yol izleyeceğine dair açıklamalarını izleyecek.

Asya borsaları ABD’de para politikasının bu yıl nereye kadar daraltılacağının ipuçlarını verecek olan Fed faiz kararı öncesinde kâr realizasyonuyla geriledi. Yatırımcılar bu toplantıda Fed’in faiz artıracağına kesin gözüyle bakıyor.

Çin başta olmak üzere bazı büyük ekonomilerden gelen güçlü veriler Asya borsalarının yılın başından bugüne yükseliş trendine girmesine yol açtı. Ancak yatırımcılar Fed’in daha sıkı para politikası izlemesiyle birlikte gelişmekte olan piyasalarda ters rüzgârlar eseceğini öngörüyorlar.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dünkü seasta bu yılın en keskin ikinci kazanımını kaydettikten sonra bugün kâr satışlarıyla yüzde 0,3 eksiye geçti, ancak sonra kayıplarını toparladı. Japonya’nın Nikkei endeksi ise yüzde 0,2 ekside bulunuyor.

Piyasalar bu akşam Fed Başkanı Janet Yellen’in faizlerin yılın kalanında ne yol izleyeceğine dair açıklamalarını izleyecek. Gelecek iki gün içinde izlenecek gelişmeler arasında ise İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları ve Hollanda’daki genel seçimler bulunuyor.

Cuma günü ise G20 ülkeleri maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ABD’de Donald Trump yönetiminin katıldığı ilk toplantılarını yapacaklar.

Dolar, ABD’de faizlerin yılın kalanında nasıl seyredeceği konusunda ipuçları verecek olan Fed toplantısı öncesinde yatay seyrediyor. Fed iki gün süren para politikası toplantısı sonucu faiz kararını bu akşam açıklayacak. ABD’deki vadeli işlem piyasaları faizlerin bu toplantıda artırılacağına yüzde 90’ın üzerinde ihtimal veriyor. Yatırımcılar ise yılın geri kalanında faiz politikasının görünümü hakkında ipuçlarını izliyor olacaklar.

Dolar, bugün yüzde 0,1 gerileyerek 114,67’ye inmesine karşılık faiz artırım beklentilerinin güçlenmesiyle beraber yen karşısında geçen hafta gördüğü 115,51 ile yaklaşık iki ayın zirvesine yakın seyrediyor. Euro ise dolar karşısında yüzde 0,1 yükselişle 1,0613’ten işlem görmesine karşılık Pazartesi günü gördüğü Şubat başından bu yana en yüksek seviye olan 1,0714’ün altında seyrediyor.