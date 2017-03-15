Dolar/TL kritik güne nasıl başladı?

Piyasalarda gözler bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi.

Güne 09:19 itibariyle 3.7429 seviyesinde başlayan Dolar/TL, yükselişle geçerek 10:30 itibariyle 3.7474 seviyesinde işlem görüyor. Önceki günlerde 4 TL'yi aşan Euro/TL ise 3.9776 seviyesinde başladığı güne saat 10:30 itibariyle 3.9835 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün saat 21:00'de Fed faiz kararını açıklayacak. Faizlerin artmasına kesin gözüyle bakılıyor, uzmanlar faiz artışından ziyade "bu yıl 3 yerine 4 faiz artışı olur mu' sorusuna yanıt aranacağını ve piyasalarda bu beklentinin etkili olacağını belirtiyor.

Yurtiçinde de bugün işsizlik verisi açıklandı. Türkiye'de işsizlik oranı Aralık'tayüzde 12.7 ile 7 yılın en yüksek seviyesine çıktı. İşsizlik Kasım ayında yüzde 12.1 olmuştu. Genç nüfusta işsizlik oranı da yüzde 24'e yükseldi.

Piyasalar Fed'in ardından yarın Merkez Bankası'nın vereceği kararı bekleyecek. Sıkılaştırma adımlarına devam eden Merkez'in nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor. Ekonomistler geç likidite penceresinde ve faiz koridorunun üst bandında artış bekliyor.

Merkez Bankası Başkanı: Gerekirse ilave sıkılaştırma yapabiliriz