Artan telekomünikasyon gelirlerini, sektörün 3 dev oyuncusu bölüştü

Telekomünikasyon sektörünün geçen yılki toplam satış gelirleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 14,7 artışla 45,4 milyar liraya çıktı. Sektörün abone sayısı ve veri tüketiminde keskin yükseliş 2016'da da devam etti.

Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre sektörün gelirlerinin 35,3 milyar liralık bölümünü Turkcell , Türk Telekom ve Vodafone'dan oluşan üç büyük telekom operatörü sağladı. Sektörün geri kalan oyuncularının geliri ise 10,1 milyar lira oldu.

Telekom şirketlerinin başlıca gelir kalemi olan veri trafiği ve genişbant veri bağlantısı sahibi abone sayısındaki artış devam etti.

Genişbant internet veri bağlantısı olan abone sayısı geçen yılın sonunda yüzde 28,1 artarak 62,2 milyona çıktı. Mobil veri abonesi sayısı yüzde 34,8 artarak 50.5 milyona yükselirken, toplam genişbant abonelerinin de yüzde 83.1'ini oluşturdu.

Genişbant veri aboneleri arasında sabit bağlantı tipine sahip abone sayısı yüzde 10,5 artarak 10,5 milyona yükselirken, sabit bağlantılar içinde en yaygın ikisi sırasıyla abone sayısı yüzde 8,5 artarak 7,8 milyona çıkan DSL ve yüzde 15.2 artışla 1,9 milyona yükselen fiber aboneleri oldu.

Sabit genişbant veri bağlantısına sahip abonelerin aylık ortalama veri kullanımı 2016 sonunda yüzde 11,7 artışla ortalama 68 GB, mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı ise yüzde 57 artışla 2,2 GB seviyesine çıktı.

Cihazı ve SIM kartı 4,5G hizmetine uygun olan 4,5G abonelerinin data kullanımı ise 5,4 GB ile mobil bağlantı tipleri arasında en üst düzeyde gerçekleşti. Türkiye'de geçen yıl sonu itibariyle 19,2 milyon abonenin, en hızlı mobil bağlantı tipi olan 4.5 bağlantısı ve kullanabilecek aracı bulunuyor.

Mobil iletişim imkanı bulunanların toplam nüfusa oranı yüzde 94 olurken, makineler arası iletişim ve 0-9 yaş arası nüfus çıkarıldığında yüzde 106'da sabit kaldı yükseldi.

Yıllardır düzenli olarak daralan sabit iletişim pazarındaki daralma ise sürdü. Penetrasyon oranı 2015 sonuna kıyasla 0.5 puan azalarak yüzde 13,9'a indi.