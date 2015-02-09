HSBC, İsviçre'deki gizli hesapların sahipleri açıkladı

Dünyanın en büyük bankalarından HSBC’nin İsviçre’deki özel bankacılık hesaplarına dair kritik bilgiler 2008 yılında Fransız polisine sızdırılmıştı. Skandalda dün gece saatlerinde yeni bir boyut ortaya çıktı. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu bu hesapların kimlere ait olduğunun detaylarını açıkladı. Buna göre söz konusu tarihlerde Türklerin İsviçre’deki hesaplarındaki mevduatın toplam değeri 3.5 milyar dolardı. Gizli hesaplardaki toplam mevduatın ise o tarihlerde 100 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.

Guardian, dünyanın ikinci en büyük bankası HSBC'nin İsviçre kolunun, farklı ülkelerden binlerce varlıklı müşterisinin vergiden kaçmasına ve paralarını gizlemesine yardımcı olduğunu yazıyor. Gazete, bu belgelerin Guardian, BBC, Le Monde ve merkezi Washington'da bulunan Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun ortak çabasıyla ele geçirildiğini belirtiyor.

Bireylere kapı açıyor

Guardian, 2005-2007 yıllarını kapsayan dosyaların, toplam hacmi 120 milyar dolara yaklaşan 30 binden fazla hesaba ışık tuttuğunu, bankanın bu dönemde, müşterilerinin düzenli olarak çoğunlukla döviz olmak üzere yüksek miktarlarda nakit çekmesine izin verdiğini, varlıklı müşterilerine Avrupa'daki vergilerden kurtulmasına sağlayacak hesaplar açtığını kaydediyor. Gazete ayrıca, bankanın bazı beyan edilmemiş "kara hesapların" yerel vergi makamlarından gizlenmesine yardımcı olduğunu, uluslararası suçlulara, yolsuzluğa karışmış iş insanlarına ve yüksek risk grubundaki bireylere kapı açtığını yazıyor.

HSBC'de açılan hesapların ülkelere göre dağılımı

Haritada lacivert renkte gözüken ülkelerden açılan hesap sayısı açık mavi olan ülkelere göre daha fazla. Mavinin tonları açıldıkça toplam hesap sayısı azalıyor.

Swissleaks'in, 47 ülkeden 157 gazetecinin ortak araştırması sonucunda ortaya çıkarıldığı vurgulanıyor. HSBC'den yapılan yazılı açıklamada ise kurallara uygun hareket etme ve vergi şeffaflığını kar etmenin önünde gördükleri vurgulanarak, "HSBC, bankacılık hizmetlerinin vergi kaçırmak için ya da kara para aklamak için kullanılmasını engellemek amacıyla tasarlanan girişimi ortaya koydu" ifadesine yer verildi.

3.105 Türk’ün hesabı var

Türklerin İsviçre’deki hesaplarındaki mevduatın toplam değeri 3.5 milyar dolardı. Araştırmaya göre bankadaki hesaplarında en çok parası olan Türk’ün 263.7 milyon doları bulunuyordu. 2007 yılında sızdırılan rapora göre 3.105 müşterinin 4.584 banka hesabı vardı. Rapora göre 2005-2007 arasında Türkiyeli müşterilerin 3.5 milyar dolarlık mevduatı bankada hesabı olan 188 ülke arasında 23’üncü oldu. En çok para 31.2 milyar dolar ile İsviçreli müşterilerde bulunuyor.

İşte İsviçre'de hesabı olan ünlü isimler

Aliko Dangote (Bloomberg’e göre Afrika’nın en zengin adamı)

Diego Forlan (Dünyaca ünlü futbolcu)

Fernando Alonso (Dünyaca ünlü F1 pilotu)

Flavio Briatore (Renault F1 takımının başkanı)

Karekin II (Ermeni Ortodoks Kilisesi Lideri)

Ürdün Kralı II. Abdullah

Kâbus bin Seyd El Ebu Seyd (Umman Sultanı)

Valentino Rossi (MotoGP pilotu)