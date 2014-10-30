Hrant'ın Arkadaşları: Kamu görevlileri TCK 83'ten yargılansın

"Hrant'ın Arkadaşları" adlı grup, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin verilen kararın Yargıtay tarafından kısmen bozulmasının ardından 18 sanığın yargılandığı davanın 9. duruşması öncesi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde eylem yaptı. Yaptıkları açıklamada Adalet Bakanlığı'nın yargılama yolunu açtığı 9 kamu görevlisinin TCK'nın 83. maddesinde düzenlenen "Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan yargılanmalarını istedi.

"Hrant'ın Arkadaşları", dava öncesinde adliye önündeki alanda toplandı. "Hepimiz Hrantız, hepimiz Ermeniyiz" yazılı pankart açan ve ellerinde '83'ten yargıla yazılı' dövizler taşıyan grup adına açıklamayı gazeteci-yazar Yetvart Danzikyan yaptı.

‘Nihayet yerinden oynadı’

Adalet Bakanlığı'nın, savcılığın ' Kamu yararına bozma' talebini reddederek, İstanbul Eski Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, Eski İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör, eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler ve 6 polisin, Hrant Dink cinayetinden soruşturulmasına izin verdiğini hatırlatan Danzikyan, "8 yılın ardından nihayet taş yerinden oynadı. Çünkü kamu görevlilerinin bir kısmının yargılanmasının önü açıldı" dedi.

‘Adalet Bakanlığı da direnemedi’

Hukuki sürecin doğal akışına bırakıldığında 'yargılansınlar' sonucuna gittiğini ifade eden Danzikyan, "Ama bir el ısrarla 'yargılanmasınlar' diyor. Devlet kendi adamlarını hâkim önüne çıkarmamak için elinden geleni yapıyor. Bu davada kamu yararının ne olduğunu da gözlerimizle görüyoruz. Kamu yararı Dink'i öldürülmesine seyirci kalanların etrafına hukuki bir zırh örülmesiymiş. Ancak hukuki süreç öyle bir hal aldı ki Adalet Bakanlığı da direnemedi ve savcılığın talebini reddetti" dedi.

Danzikyan, "Artık biraz daha umutla bakmalı mıyız, davanın geleceğine? Ya da 'umut' bu dava için uygun bir kelime mi? Bilemiyoruz. Ancak şunu biliyoruz, 8 yıllık mücadelenin ardından taş yerinden oynadı. Kamu görevlilerinin hâkim karşısına çıkması için bir imkân doğdu. Bu imkânı sonuna kadar kullanmalıyız. Taş çok büyük Çünkü bu taş 99 yıllık bir taş 99 yılın inkârını, günahını kabahatini taşıyan kocaman bir taş. Dolayısıyla belki de yeni başlıyoruz" dedi.

‘TCK 83’ten yargılansınlar’

Danzikyan, "Ve diyoruz ki daha işimiz var. Sadece bu isimler değil, tüm kamu görevlileri yani meşhur 24'ler hâkim karşısına çıksın. Trabzon Emniyeti, Trabzon Emniyeti İstihbaratı, Trabzon Jandarması, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi. Hepsi topluca aynı davada hâkim karşısına çıksın. Ve yargılanmaları da öyle usulen olmasın Her şeyden önce görevi ihmalden değil, TCK'nın 83. yani cinayete göz yumma suçlamasıyla yargılansınlar. Bir kez daha buradan haykırıyoruz, biz bitti demeden bu dava bitmez" diye konuştu.

Eylemin ardından gruptakiler duruşmayı takip etmek için adliyeye girdi.

(DHA)