Hrant'ın Arkadaşları yeniden Çağlayan'a çağırıyor

Hrant'ın Arkadaşları, soruşturma izni verilen kamu görevlilerinin TCK 83. maddeden yargılanmaları için 30 Ekim Perşembe günü sabah 10.00'da Dink cinayeti davası öncesi Çağlayan Adliyesi'nde olacak.

Bianet'te yer alan habere göre, cinayetten sekiz yılın ardından kamu görevlileri için soruşturma izni verilmesinin ardından Hrant’ın Arkadaşları kamu görevlilerinin “ihmal suçu” olan TCK 83. maddeyle 25 yılla yargılanmalarını istiyor.

Hrant’ın Arkadaşları Muammer Güler, Ramazan Akyürek, Celalettin Cerrah, Reşat Altay, Engin Dinç, Ahmet İlhan Güler, Ali Fuat Yılmazer, Ergun Güngör, Ali Öz, Metin Yıldız, Muhittin Zenit, Faruk Sarı, Ercan Demir, Önder Araz, Hacı Ömer Ünalır, İbrahim Şevki Eldivan, Mehmet Ayhan, Hüseyin Yılmaz, Gazi Günay, Bülent Köksal, İbrahim Pala, Bahadır Özkan, Özcan Özkan ve Volkan Altunbulak’ın TCK 83 ile yargılanmasını istemek için 30 Ekim’de Perşembe günü sabah saat 10.00’da Çağlayan’da buluşacak.