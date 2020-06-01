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Hrant Dink Vakfı’na tehdit mesajları gönderen ikinci şüpheli yakalandı

01 Haziran 2020 22:31

Gazeteci Hrant Dink anısına kurulan Uluslararası Hrant Dink Vakfı’na email yoluyla ölüm tehdidi içeren mesaj gönderen şüphelini yakalanmasının ardından vakfa gelen ikinci tehdit mesajını gönderen şüpheli de yakalandı.

Hrant Dink Vakfı Avukatı Fethiye Çetin, tehditlerin devam ettiği yönünde açıklama yapmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ikinci tehdit ile ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre; vakfa tehdit mesajı gönderdiği tespit edilen Şüpheli E.B. İstanbul’da yakalandı. Şüphelinin bir müddet ABD’de yaşadığı ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

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