Hrant Dink'in kardeşi Hosrof Dink: E-mail yoluyla gönderilen ölüm tehdidi olsa olsa karanlık ellerin işidir

Öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in kardeşi Hosrof Dink, Uluslararası Hrant Dink Vakfı’na e-mail yoluyla Rakel Dink ve avukatının ölümle tehdit edilmesine ilişkin, "Hiçbir vatanseverin işi olamaz, olsa olsa karanlık ellerin işidir" düşüncesini dile getirdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener'e konuşan Hosrof Dink, "Bu ülkeye bir kötülük yapmak istiyorsan, kaos yaratmak istiyorsan ancak böyle bir tehdit atıp Rakel Dink’i hedef alırsın. Bu hiçbir yurtseverin, hiçbir vatanseverin işi olamaz, olsa olsa karanların ellerin işidir." ifadesini kullandı.

Şener, Hrant Dink'i öldüren tetikçi Ogün Samast ile Rakel Dink ve avukatını ölümle tehdit eden zanlı Hüseyin A.'nın benzer profiller taşıdığını belirtti. Şener, "19 Ocak 2007’de Şişli’de sahibi olduğu Agos gazetesinin önünde Hrant Dink’i öldüren tetikçi ve arkasındakilerin profilleriyle benzerlik taşıyor. Hrant Dink’i öldüren katil Ogün Samast da 'Hrant Dink’i Türklüğe hakaret ettiği için milliyetçi duygularla öldürdüğünü' söylemişti. Ama ne Ogün Samast, Hrant Dink’i tanıyordu, ne de vakfa tehdit mesajı atan Hüseyin A. çalışmaları hakkında bilgi sahibi. Belli ki her ikisini de yöneten başka başka eller var..." görüşünü savundu.

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Ne olmuştu?

Gazeteci Hrant Dink anısına kurulan Uluslararası Hrant Dink Vakfı’na e-mail yoluyla ölüm tehdidi içeren bir mesaj gönderilmişti. Vakıf yetkilileri tehdit içeren mesajla ilgili Şişli Emniyeti ve İstanbul Valiliği’nin yazılı olarak bilgilendirildiğini duyurmuş; vakıf tarafından yapılan açıklamada, "Tehdit, Hrant Dink Vakfı’nı 'kardeş masalları' anlatmakla itham ediyor, ülkeyi terk etmemizi talep ediyor, Rakel Dink’i ve avukatımızı ölümle tehdit ediyor" denmişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu dahil pek çok kesimden yapılan tehdide tepki gelmiş, Hrant Dink Vakfı'na destek mesajları verilmişti.

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