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Hrant Dink davasında gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler serbest bırakıldı

07 Ekim 2015 23:27

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada ek ifadelerine başvurulan ve haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler ise savcılıktan serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Birimi Savcısı Gökalp Kökçü tarafından, Hrant Dink cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, haklarında dün gözaltı kararı aldırılan 9 şüpheliden 5'i ile bu soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 4 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcı Kökçü, soruşturmada elde ettiği yeni delil ve tespitler doğrultusunda haklarında gözaltı kararı aldırarak ifadesine başvurduğu eski Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Faruk Sarı, eski Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanlığı C-2 Büro Amiri Yılmaz Angın, eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdür Yardımcısı Osman Gülbel ile polis memurları Mehmet Ayhan ve Onur Karakaya'yı, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Adliyeye gelen ve ifadesi alınan eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulundukları cezaevinden adliyeye getirilen şüpheliler eski EGM İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski Cizre Emniyet Müdürü Ercan Demir, polis memurları Özkan Mumcu ve Muhittin Zenit'in ek ifadesini alan Kökçü, bu şüphelileri de, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan tutuklama istemiyle hakimliğe sevk etti.

Şüphelilerin hakimlikteki sorgu işlemleri devam ediyor.

 

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