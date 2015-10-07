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Dink davasında haklarında gözaltı kararı verilen 9 emniyet görevlisinden 7'si gözaltına alındı

İki şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi

07 Ekim 2015 16:16

Hrant Dink cinayetine ilişkin olarak "Kamu görevlilerinin ihmali olduğu" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 9 emniyet görevlisi hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından Terörle Mücadele Şubesi ekipleri toplam 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Savcılığın talimatı üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, yaptığı çalışma sonucunda Faruk S., Onur K., Osman G., Yılmaz A., Mehmet A.'nın aralarında bulunduğu 7 emniyet görevlisi gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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