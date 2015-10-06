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Hrant Dink davasında 9 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Gözaltı kararı çıkarılan kişiler arasında İstanbul ve Trabzon eski istihbarat müdürleri de bulunuyor

06 Ekim 2015 22:58

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturmada ortaya yeni çıkan deliller üzerine operasyon gerçekleştirildi. 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılarından Gökalp Kökçü, Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni belge ve bilgilere ulaşılması üzerine operasyon başlattı. 9 şüpheli hakkında "Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Yardım", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Resmi Belgenin Yok Edilmesi ve Gizlenmesi" ile "Görevi Kötüye Kullanma Suçları" kapsamında gözaltı kararı çıkardı.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri gözaltı kararlarını uygulamaya başladı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan isimler; EGM İstihbarat Daire Başkanlığı Eski Daire Başkan Yardımcısı Coşkun Çakar, İstanbul Eski İstihbarat Müdürü Ahmet İlhan Güler, Trabzon İstihbarat Eski Şube Müdürü Faruk Sarı, Polis Memuru Mehmet Ayhan, İstihbarat Daire Başkanlığı Eski C Şube Müdür Yardımcıları Bülent Demirel ve Osman Gülbel, Eski C-2 Büro Amiri Yılmaz Angın, EGM İstihbarat Dairesi Eski Teknik Şube Müdürü Yunus Yazar ve Polis Memuru Onur Karakaya

Şüphelilerin bazılarının soruşturma kapsamında daha önce ifade verdikleri fakat elde edilen yeni bilgi ve belgeler doğrultusunda yeniden sorgulanmak üzere gözaltı kararı alındığı öğrenildi.
 
Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Muhittin Zenit, Ercan Demir, Özkan Mumcu ve Faruk Sarı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti
 

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