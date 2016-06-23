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Hrant Dink davasında Ercan Demir'e tahliye

Mahkeme heyeti Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'in tutukluluk hallerinin devamına hükmetti

23 Haziran 2016 22:28

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine yönelik davada tutuklu sanıklardan dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Ercan Demir'in tahliyesine karar verildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 35 kişinin yargılandığı davanın, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasında mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Heyet, bugün savunması alınan tutuklu sanıklardan dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Ercan Demir'in, suç vasfının değişme ihtimali, tutuklu kaldığı süre ve tutuklamadan elde edilmek istenen yararın adli kontrol uygulaması ile de sağlanabilecek olmasını göz önüne alarak, tahliyesine hükmetti. 

Bu sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasını da kararlaştıran heyet, diğer tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer ile Ramazan Akyürek'in bu hallerinin devamına hükmetti.

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