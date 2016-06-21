"Ayakkabısının altı delik bir insan yatıyor, öldürülmesine insan olarak üzüldüm"

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlileri hakkında açılan ve cinayete ilişkin ana dosyasıyla birleşen davada sanık Muhittin Zenit’in ifadesi tamamlandı. Zenit, Dink’in öldürüldüğünde duyduğunda ne hissettiniz sorusuna, “Ayakkabısının altı delik olan bir insan yerde yatıyor. İnsan olarak acıdım” dedi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülmeye başlayan davanın bugünkü oturumuna tutuklu sanıklar eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer, eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ile dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Ercan Demir getirilirken, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın aralarında bulunduğu 6 tutuksuz sanık hazır bulundu.

"Bir şeyler söyleyeceğinden mi korkuyorlar?"

Dün ifadesini tamamlayan polis memuru tutuksuz sanık Muhittin Zenit'in çapraz sorgusunun yapıldığı duruşmada, savcı Zenit'e “İfadende sana komplo kurulduğunu telefonlarının usulsüz olarak dinlendiğini söylüyorsun, bu dinlemeyle ilgili herhangi bir şantaj, tehdit yapıldı mı?” diye sordu. Mahkeme Başkanı Canel Rüzgar ise Zenit'e “Senin bir şeyler bildiğinden, bir şeyler söyleyeceğinden mi korkuyorlar?”şeklinde soru yöneltti.



sözcü'nün haberine göre; kendisine şantaj ve tehdit yapılmadığı yönünde yanıt veren Zenit, “Beni usulsüz olarak dinlediklerini tutuklanınca öğrendim. Ramazan Akyürek'in görevlendirmesi ile Ankara'ya İstihbarat Daire Başkanlığı'na gittim. Ankara'ya gidince İBDA-C üyesi olduğum gerekçesi ile sahte isimle beni dinlemişler. Kendi mensubunu yasadışı örgüt üyesi olduğu gerekçesi ile bu şekilde dinlemek çok doğru bir şey değil. Bu usulsüz dinlemeye ilişkin suç duyurusunda bulundum. Komplo diyorum niye diyorum? Başkalarının da aynı kapsamda yaptığı telefon görüşmeleri olmasına rağmen neden onların telefon görüşmeleri sızdırılmıyor da benim ki sızdırılıyor. Ben de bunun cevabını soruyorum. Bu işleri gizli saklı yapmadım. Ekip arkadaşlarımla birlikte yaptım. Neden ben? Polis memuruyum. Amirimden habersiz öğlen eve yemeğe bile gidemem. Ben bir komplodan bahsediyorum. Evet normal şeyler mi bunlar?” ifadelerini kullandı.

"Hrant Dink'in öldürülmesine insan olarak üzüldüm"

Zenit, Celalettin Cerrah'ın avukatı Mehmet Köksal'ın, “Hrant Dink'in kesin olarak öldürüleceği bilgisini aldıktan sonra yapılacak kesin bir şey var mıydı? Yaptınız mı?” sorusuna “Ben memurum. Raporumu sundum” dedi. Avukat Köksal'ın, “Hrant Dink'in öldürüldüğünü duyduğunuz da nasıl bir psikoloji içine girdiniz telaşlandınız mı?” sorusu üzerine Zenit, “10 yıl önceki duygularımı soruyorsunuz. Bugün olduğu gibi o gün de üzülmüşümdür. Ayakkabısının altı delik olan bir insan yerde yatıyor. Ne olursa olsun bir insan öldürülmüş. Ciddi bir mücadele vermiştim. İnsan olarak üzüldüm. İnsan olarak acıdım” diye yanıtladı.

Sanık Emniyet Müdürü Demir: Bana Atalay Filiz muamelesi yapılıyor

Duruşma tutuklu sanık emniyet müdürü Ercan Demir'in ifadesiyle devam edildi.



Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada savunma yapan tutuklu sanık Emniyet Müdürü Ercan Demir, “Biz katil değiliz ve ben bunu ispatlayacağım. Bana seri katil Atalay Filiz ile aynı muamele yapılıyor” dedi.



Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık polis memuru Muhittin Zenit'in sorgusunun ardından tutuklu sanık emniyet müdürü Ercan Demir'in ifadesine geçildi. Savunmasını 6 bölüm olarak hazırladığını ve başlıklar halinde anlatacağını dile getiren sanık Demir, “Uzun bir savunma yapacağım. Bu düzlemde bu cinayetin katili bulunmaz. Bu bizim katil olduğumuz anlamına gelmez. Ercan Demir ve adamlarından katil çıkmaz. Biz katil değiliz ve ben burada ispatlayacağım bunu. Bizim duygu sömürüsü ya da algı operasyonu yapmaya niyetimiz yok. Kasten adam öldürmekle suçlanıyoruz. Ben bundan ötürü 18 aydır tutukluyum. İddia makamı ciddi bir mahcubiyet yaşayacak” dedi.

"Erhan Tuncel duruşmalara getirilsin"

Mahkeme Başkanı Canel Rüzgar, duruşmaya perşembe günü devam edileceğini söyleyince, Dink ailesi avukatlarından Bahri Belen söz aldı. Belen, son iki duruşmaya gelmeyen Erhan Tuncel'in duruşmalarda hazır bulundurulmasını istedi. Tuncel'in avukatı da ‘hazır olsun' demeniz yeterli. Perşembe günü gelecek” dedi.



Duruşma, perşembe günü devam edecek.