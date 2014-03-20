Hrant Dink davasında birleştirme talebi

Eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz'ün Hrant Dink cinayetinde 'görevi ihmal' suçundan yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, davanın Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasının ardından İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen ana dava ile birleştirilmesi talebinde bulundu.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre, Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve sanık Ali Öz'ün yer almadığı duruşmaya, Dink ailesinin avukatlarından Bahri Bayram Belen ve Hakan Bakırcıoğlu ile sanık Ali Öz'ün avukatı Ali Sürmen katılmadı. Mahkeme heyeti başkanı, Dink cinayetine ilişkin Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen ve daha önce karara bağlanan dava dosyasının temyiz için gönderildiği Yargıtay'dan dönmediğini bildirdi.

Mahkemeden yeni taleplerde bulunan Dink ailesi avukatlarından Bakırcıoğlu, Jandarma Genel Komutanlığı ve Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı arşivlerinin incelenerek Dink cinayetinin öncesi ve sonrasıyla ilgili bu kurumlara gelen herhangi bir bilgi veya belge varsa bunların istenerek değerlendirilmesini, 2. Sulh Ceza'daki diğer davada dinlenen Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'na kayıtlı 6 haber elemanının bu davada yeniden dinlenilmesini talep etti. Bakırcıoğlu, ayrıca Trabzon İl Jandarma Bölük Komutanlığı ve Trabzon Jandarma Merkez Komutanlığı'ndaki yardımcı istihbarat elamanlarının da dava kapsamında mahkemece dinlenilmesini istedi.

Dink cinayeti davasına bakan özel yetkili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 6526 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Mahkemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca kaldırıldığını hatırlatan Bakırcıoğlu, dava dosyasının İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiğini ifade etti. Bakırcıoğlu, bu değişiklik de dikkate alınarak davanın İstanbul'daki ana dava ile birleştirilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme Başkanı Kemal Alver, Dink ailesi avukatlarının tahkikatin genişletilmesi talebini, Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasının Yargıtay'dan dönmesinin ardından değerlendireceğini belirtti. Mahkeme heyeti, davanın İstanbul'daki ana dava ile birleştirilmesi amacıyla İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazılmasını kararlaştırarak, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Mahkeme, daha önce Dink cinayetine ilişkin ana davanın görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nden de birleştirme talebinde bulunmuş, ancak bu talep reddedilmişti.

Hrant Dink cinayeti davası

Dink'in öldürülmesinden bir süre sonra İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ile birlikte 8 asker hakkında, 'ihmal' suçundan Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi ile 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı dava açılmıştı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 17 Mayıs 2011 tarihinde yapılan son duruşmasında kararını açıklamış, sanık Albay Ali Öz hakkında aynı fiil nedeniyle Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde açılmış dava bulunduğundan, aynı fiil nedeniyle bir kişinin iki kez mahkeme önüne çıkartılamayacağı gerekçesiyle davanın, CMK 223/7 gereğince Yargıtay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere reddine karar vermişti.

Aralarında Albay Öz'ün de bulunduğu 8 askerin yargılandığı 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki davanın kararı ise 2 Haziran 2011 tarihindeki 17. duruşmada açıklanmıştı. Mahkeme, Dink'in öldürülmesinde ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle Albay Ali Öz ve İstihbarat Şube Müdürü Kıdemli Yüzbaşı Metin Yıldız'ı 6'şar ay, astsubaylar Okan Şimşek ve Veysel Şahin ile Hüseyin Yılmaz ve Hacı Ömer Ünalır'ı 4'er ay hapis cezasına çarptırmış, Gazi Günay ve Önder Araz'ın ise beraatine karar vermişti. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına itirazı görüşen Yargıtay 5. Ceza Dairesi ise davanın yeniden ağır ceza mahkemesinde görülmesine hükmetti.