Hrant Dink cinayetinde 4 yeni delil

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinde bir türlü soruşturmaya dâhil edilmeyen ve haklarındaki dosyalar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına rağmen işleme konulmayan kamu görevlileri hakkında 4 yeni kanıt ortaya çıktı.

Avukatların saptamalarına göre, emniyet yetkilileri, cinayetten önce dinlemeye alınan cinayetin azmettiricileri Erhan Tuncel ve Yasin Hayal’in dinleme kayıtlarını çözümünü bile yaptırmadan imha etti ve Hayal’in cinayetle ilgili krokiyi çizmek için İstanbul’a geleceği aşamada dinleme faaliyetini sonlandırdı. Milliyet gazetesinden Gökçer Tahincioğlu’nun haberine göre, Dink ailesinin avukatları, Trabzon Başsavcılığı’na konuya ilgili suç duyurusunda bulundu.

Yeni kanıtlar sunuldu

Avukatların, Trabzon Başsavcılığı’na gönderdiği dilekçede, açığa çıkartılan yeni kanıtlar şöyle sıralandı:

* Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporuna göre, Hayal’in telefonları 8 Kasım 2005-3 Ağustos 2006 arasında yaklaşık 9 ay dinlendi. Erhan Tuncel için de 13 Temmuz 2006-22 Şubat 2007 arasında 7 ay dinleme yapıldı. Ancak, cinayet öncesinde bu telefon dinlemelerinin çözümleri yapılmadı.

* DDK raporuna göre, Hayal hakkında, Dink cinayeti için kroki çizmek amacıyla İstanbul’a geldiği dönemde hakkında dinleme kararı bulunmuyordu. Garip biçimde, Hayal’in İstanbul’da olduğu 3 Ağustos 2007 -27 Eylül 2006 arasında dinlemeler kesildi. Daha sonra yeniden dinleme kararı çıkarıldı.

Dink’in avukatları suç duyurusu dilekçesinde, dönemin Trabzon Emniyet Müdürleri Ramazan Akyürek ve Reşat Altay ile Emniyet İstihbarat Şube Müdürleri Engin Dinç ve Faruk Sarı ile istihbarat polisleri Ercan Demir, Özkan Mumcu, Muhittin Zenit ve Mehmet Ayhan hakkında soruşturma ve dava açılması istendi. Dilekçede, cinayeti engelleme görevini yerine getirmeyen Trabzon Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri başta olmak üzere diğer görevliler hakkında da soruşturma açılması talep edildi.