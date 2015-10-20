Hrant Dink davasında 9 kamu görevlisi hakkında yakalama kararı talebi

Hrant Dink cinayetinde kamu görevlilerine yönelik yürütülen soruşturmada iddianameyi tamamlayan Savcı Gökalp Kökçü, 9 kamu görevlisi hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Radikal'in internet sitesinde yer alan habere göre, Hrant Dink cinayeti soruşturmasında, 25 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheliler arasında İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah da bulunuyor. Başsavcılığa onay için gönderilen iddianamenin eksilik gerekçesiyle savcılığa iade edildiği öğrenildi.

Hrant Dink cinayeti soruşturmasında Emniyet istihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. Başsavcılığa sunulan iddianamede Cerrah'ın yanı sıra Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, Trabzon eski Emniyet Müdürü Reşat Altay, İstanbul eski İstihbarat Şube Müdürleri Ahmet İlhan Güler ve Ali Fuat Yılmazer, İstihbarat eski Daire Başkanı Ramazan Akyürek ve İstihbarat eski Daire Başkan Yardımcısı Coşkun Çakar'ın da bulunduğu öğrenildi.

Serbest bırakılmışlardı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada ek ifadelerine başvurulan ve haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheli ‘şüpheli’yi ‘tasarlayarak öldürme’ ve ‘örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak’ suçlamasıyla, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi, fakat mahkeme sanıkların tümünün bu suçlamalardan tutuklanmalarına gerek olmadığına hükmedip tümünü serbest bıraktı. ‘Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’ suçlamasıyla daha önce tutuklanan dört polisin tutukluluk halleri ise devam ediyor.

Hrant Dink cinayetinde kamu görevlilerine yönelik yürütülen soruşturmada Savcı Gökalp Kökçü iddianameyi tamamladı. Kökçü, hazırladığı iddianameyi Hrant Dink ana davası ile birleştirme talepli olarak davanın görüldüğü İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Savcı Kökçü, ayrıca 9 kamu görevlisi hakkında yakalama kararı çıkartılmasını istedi.