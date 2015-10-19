HP ve SanDisk'ten yeni bir depolama teknolojisi geliyor

İki büyük teknoloji devi, RAM ve SSD'lerde kullanılan bellek tiplerini tek bellekte birleştiriyor. HP ve SanDisk, flaş belleklerden 1.000 kat daha hızlı olabilecek yeni bir depolama teknolojisi üzerinde çalışıyor.

Hürriyet’te yer alan haber şöyle:

Bugünün bilgisayarları, RAM ve depolamayı ayrı olarak sunuyor. Bunun sebebi, RAM'in çok daha pahalı olması ve makine kapandığı zaman üzerindeki verileri silmesi. Programlar ve dosyalar, SSD üzerinde depolanıyor ancak kullanım anında bazı veriler kısa süreli hızlı erişim amacı ile RAM'e taşınıyor. Hem kısa süre hem de uzun süreli depolama için tek bir bellek tipi kullanılması, bilgisayarların performansını ciddi ölçüde artıracaktır.

Bu yeni nesil bellekler üzerinde çalışan firmalar sadece HP ve SanDisk değil. Bu yılın daha erken dönemlerinde Intel ve Micron, aynı "1.000 kat" performans gelişimini öneren yeni bir bellek tipi üzerinde ortak bir çalışma başlattıklarını duyurmuşlardı. Orijinal olarak 3D XPoint şeklinde adlandırılan bu teknoloji, ticari alanda Intel Optane olarak tanıtılacak ve bu teknolojinin, HP ile SanDisk'ten çok daha önce, 2016 yılında markete sunulması bekleniyor.

Bu iki firma, sadece yeni depolama teknolojilerinin genellikle ilk hedefi olan sunucuları düşünmüyorlar. Intel'in hedefi, Optane'ı önümüzdeki yıl dizüstü bilgisayarlarda da kullanmak ve bu amaçla yeni depolama kontrolleri, arayüzleri ve iç bağlantılar tanıtılmakta. HP ve SanDisk de kendi depolama teknolojilerini kullanacak olan bilgisayar sistemleri için beraber çalışıyor.