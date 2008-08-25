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Bilim / Teknoloji

HP netbook Türkiye’de

Asus’un EeePC konseptiyle başlayan küçük ve ucuz dizüstü furyasına HP, 2133 modeliyle katılıyor.

25 Ağustos 2008 03:00

Asus’un EeePC konseptiyle kitleselleşen ve daha çok internet erişimi için kullanılan küçük, hafif, uzun pil ömürlü dizüstü bilgisayarlara netbook adı veriliyor. Bu serinin gördüğü büyük ilginin ardından birçok büyük marka bir örnekle raflarda yerini alıyor. Katara son katılansa pazar lideri HP oldu.

Firmanın 2133 Mini-Note PC koduyla ürettiği örnek 700 dolardan başlayan fiyatıyla benzerlerinden biraz daha pahalı olsa da özel korumalı tuşları ve 1,2 kiloluk kasası, VIA işlemcisi ve 8,9 inçlik ekranıyla serinin dikkat çeken tercihlerinden birisi. Önümüzdeki ay içindeyse raflarda.

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