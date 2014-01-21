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Hozat'ta üniversite öğrencileri de fişlenmiş

Hozat'ta polis Tunceli Üniversitesi öğrencilerini takip ettikten sonra, öğrenciler hakkında oluşan kanaatleri dosyalamış

21 Ocak 2014 20:00

Hozat'ta 2007 ile 2011 yılları arasında gerçekleşen ve 2013 yılında ilçe Emniyet Müdürlüğü bilgisayarlarında ortaya çıkan fişlemenin Tunceli Üniversitesi öğrencilerini de kapsadığı belirlendi.

Adli Tıp ve TÜBİTAK tarafından yapılan incelemelerde basına yansıyan belgelerin gerçek olduğu anlaşıldı. Ayrıca 2012 yılında Hozat Kaymakamlığı'nın iş başvurusunda bulunan 143 kişinin başvurularını Emniyete göndererek Emniyetten bilgi aldığı ortaya çıktı.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde ortaya çıkan fişleme skandalı ile ilgili Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, jandarma ve emniyetin bilgisayarların hard diskleri ilgili kurumlara inceletildi. Adli Tıp ve TÜBİTAK'a yaptırılan incelemede, hard disklerdeki belgelerin kamuoyuna yansıyan belgelerle aynı olduğu belirlendi.

Hozat ilçe Emniyet müdürlüğü bilgisayarlarında tespit edilen belgelere göre, Hozat İlçe Emniyet Müdürlüğü 2011 yılında, Tunceli Üniversitesi'ne bağlı ilçede eğitim veren Meslek Yüksek Okulu Büro yöneticiliği birinci sınıfında okuyan öğrencilerin isim listesini üniversiteden istedi. 50 öğrencinin isim listesini okul numarası ile birlikte alan polis, öğrencinin hareketlerini takip ettikten sonra oluşan kanaati öğrencilerin isimlerinin karşısına yazdı.

Fişlerde öğrencilerin isimlerinin karşısına görüşleri ile ilgili kanaat olarak, 'normal' ya da 'aşırı' yazıldığı görüldü. Üniversite öğrencilerinin dünya görüşü ile ilgili hazırlanan bu fişlerin de daha önceki fişlemelerle ilgili soruşturma yürüten Malatya Cumhuriyet Savcılığının soruşturma dosyasına girdi.

 

İşe alınanları Emniyet belirlemiş

 

Yine ilçe Emniyet Müdürlüğü bilgisayarlarında yer alan başka bir belgeye göre ise, Hozat Kaymakamlığı, 2012 yılında Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında iş için başvuran 143 kişinin başvurularını ilçe emniyet müdürlüğüne gönderdi. Emniyet Müdürlüğünün de, 143 kişilik listeden 53 kişiyi, ailevi durumlarını araştırarak ve bunu yazı ile belirterek işe aldırmalarını sağladığı iddia edildi.

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