Hozat Emniyeti: Gençler örgüt sempatizanı, halk devlet aleyhtarı

Gaziantep İslahiye’deki fişleme skandalına ilişkin tartışmalar sürerken, bu kez de Tunceli’nin Hozat ilçesinden fişleme skandalına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Milliyet gazetesinden Gökçer Tahincioğlu’nun haberine göre daha önce halkın fişlendiği ortaya çıkan Hozat’ta emniyet tarafından hazırlanan raporlarda “Halkın tamamı sol görüşlü olup genel olarak devlet aleyhine çalışmakta. İlçemizdeki gençlerin tamamı örgüt sempatizanı olup örgüte milislik yapan gençler de mevcut” ifadesi yer alıyor.

Hozat’ta İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Amirliği’nin bazı kişileri kaymakamlık talimatıyla fişlediği iddia edilmiş, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, Hozat İlçe Emniyet Amiri Çağlar San intihar etmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde olayları incelemek üzere bir alt komisyon kurulmuştu.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili başlatılan idari soruşturmada, dönemin Hozat Kaymakamı Murat Eren, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Hati, eski İlçe Emniyet Amiri Oktay Kaygısız, polis memurları Harun Orhan, Oğuzhan Sönmez, İnan Soylu ve Fırat Purtaş hakkında yapılacak bir işlem olmadığı sonucuna varılmıştı. Bu nedenle, suç duyuruları işleme konulmamıştı. Savcılık soruşturması ise hâlâ Malatya’da devam ediyor.

‘Ermeniler gizleniyor’

Hozat’taki soruşturmaya yönelik bekleyiş sürerken, emniyetin çarpıcı raporları da kaleme aldığı ortaya çıktı. Hozat Emniyeti’nin hazırladığı “İlçenin Yapısal ve Hizmet Alanına İlişkin Kriterleri” başlıklı raporda, dikkat çekici şu ifadeler yer aldı: “Bölgenin yüzde 95’i Alevi Müslüman, yüzde 5’i ise Ermeni ve Ermeni dönmesi olup ilçemizde çok az sayıda Sünni vatandaş bulunmaktadır. 1938 Dersim İsyanı’ndaki ayaklanmada nüfus müdürlüğü kayıtları yakıldığından sonradan yapılan sayımlar gerçeğe uygun olmamıştır. Ermeni vatandaşlar kendilerini mümkün mertebe gizlemektedirler. Halkın tamamı sol görüşlü olup genel olarak devlet aleyhine çalışmaktadırlar. İlçemizdeki gençlerin tamamı örgüt sempatizanı olup örgüte milislik yapan gençler de mevcuttur. 1938 Dersim İsyanı’ndan bu yana bölgede ideolojik faaliyetler (aşırı sol, bölücü ve bölgeci unsurlar) eksik olmamıştır. Bölgedeki halkın gerek sempati duyduğundan, gerekse korkularından dolayı yasadışı unsurlara yakınlığı bilinmektedir.

Lise öğrencileri takipte

Hozat ilçe merkezinde bulunan okullardan Mohaç İlköğretim Okulu, Yatılı Bölge İlköğretim Okulu, Zübeyde Hanım Çok Programlı Lisesi’nde okuyan öğrencilerin okul dışındaki faaliyetleri ilgili birim personeli tarafından sürekli kontrol edildiği. Zübeyde Hanım Çok Programlı Lisesi’ndeki bir grup öğrencinin ilçemizde yapılan sözde devrimsel etkinliklerde bulunduğu ancak taşkınlıklarının olmadığı gözlemlenmiştir.”

Listeler oluşturuldu

İsim isim fişlemelerin yapıldığı Hozat’ta bunun dışında çeşitli kategoriler ve başlıklara ayrılarak listeler oluşturulduğu da anlaşıldı. Buna göre, polis ve jandarma, terör örgütlerine kuryelik yapabilecek şahıslar başlığı altında ilçede yaşayan bazı kişilerin isim ve bilgilerini sıraladı.

Turuncu: terör, mavi: asayiş

Hozat’ta fişlenenlerin ayrı kategorilere de ayrıldığı anlaşıldı. Bilgi Toplama İşlem Kısmı adı altında yürütülen faaliyete göre, turuncu renkte fişlenenler terör, mavi renkte fişlenenler asayiş, beyaz renkte fişlenenler güvenlik yönünden sakıncalı bulundu.

Emniyetin yaptığı yazışmalarda ayrıca dinleme ve takip cihazlarının istendiği de ortaya çıktı. Emniyet, Genel Müdürlük’ten özellikle festivalin yapıldığı yaz aylarında ilçe nüfusunun arttığını belirterek yeterli sayıda cihaz talebinde bulundu.

‘Psikolojik harekât’ önerisi

“Terörle Mücadele Konusunda Öneriler” başlıklı yazıda ise ilköğretim öğrencileri ve vatandaşların ‘bilinçli birer fert’ olarak yetişmesi için ‘psikolojik harekat’ gerçekleştirilmesinin öneminin üzerinde durulurken, “Legal alanda faaliyet gösteren ve örgüte yakınlığı ile bilinen gazete, dergi, kitap vs. yayınların ilçelerimize gelmeden denetiminin basımevinde yapılmasının sağlanması terör örgütü propagandası yapan yayınların basımevinden dağıtımının yapılmadan toplatılması gençlerin terör örgütleri konusunda bilgi edinmelerinin önlenmesinde etkili olacaktır” denildi. Böylece, legal yayınlara ilçeye gelmemesi için daha matbaada müdahale edilmesi önerildi.

‘Bilgi akışından endişe edilmekte’

Yazıda, “İlçemizde görev yapan ve aynı ilçe nüfusuna kayıtlı olup aynı ilçede ikamet eden öğretmen, sağlık memuru, adli personel ve diğer kurumlarda çalışan memurlar ile ilçemiz kırsalında silahlı olarak faaliyet yürüten teröristlerin bir kısmı ile ya aynı aşiretten veya uzaktan akrabaları olup teröristler veya terör örgütlerine yardım yataklık eden şahıslar ile ilgili yapılacak herhangi bir çalışmada bu kişilere bilgi vermelerinden endişe edilmekte, görev yapan memurların görevleri batı illeri nüfusuna kayıtlı memurlar ile yer değiştirmelerinin sağlanması, terör örgütlerine bilgi akışının daha az seviyeye inmesi yönünde etkili olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Soruşturma başlatıldı

Öğrencilerin fişlendiği yönündeki haber üzerine Gaziantep Valiliği soruşturma başlattı. Gaziantep Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, soruşturma için müfettiş talep edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“2011- 2012 yılı eğitim öğretim döneminde Gaziantep İslahiye ilçesi’nde öğrenim gören öğrencilerle ilgili çıkan haberlerde iddia edilen konularla ilgili gerekli soruşturma yapılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğünden müfettiş talep edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”