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How I Met Your Mother'ın devamı geliyor

How I Met Your Mother'dan sonra sırada How I Met Your Dad var

16 Aralık 2016 22:18

How I Met Your Mother’ın devam dizisi How I Met Your Dad, bir süre önce gündeme gelmiş ve onaylanmıştı.

Andrew Santino, Drew Tarver,Tiya Sircar, Nick D’Agosto, Greta Gerwig, Anders Holm ve Meg Ryan’ın kadrosunda yer alacağı açıklanan proje daha sonradan rafa kaldırıldı. Ancak proje tekrar hayata döndü!

How I Met Your Father ismiyle çekilecek dizinin arkasında, This Is Us’ta da beraber çalışan Isaac Attacker ve Elizabeth Berger olacak. How I Met Mother’ın yaratıcıları Carter Bays ve Craig Thomas ise yapımcı olarak diziye katkıda bulunacaklar.

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How I Met Your MotherHow I Met Your daddevam edecekyeniAndrew SantinoDrew TarverTiya SircarNick D AgostoGreta GerwigAnders HolmMeg Ryan

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