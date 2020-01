How I Met Your Mother'ın devamı geliyor

How I Met Your Mother’ın devam dizisi How I Met Your Dad, bir süre önce gündeme gelmiş ve onaylanmıştı.

Andrew Santino, Drew Tarver,Tiya Sircar, Nick D’Agosto, Greta Gerwig, Anders Holm ve Meg Ryan’ın kadrosunda yer alacağı açıklanan proje daha sonradan rafa kaldırıldı. Ancak proje tekrar hayata döndü!

How I Met Your Father ismiyle çekilecek dizinin arkasında, This Is Us’ta da beraber çalışan Isaac Attacker ve Elizabeth Berger olacak. How I Met Mother’ın yaratıcıları Carter Bays ve Craig Thomas ise yapımcı olarak diziye katkıda bulunacaklar.