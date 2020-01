How I Met Your Mother soundtrack albümü geliyor

Cnbc-e'de yayınlanan 'How I Met Your Mother' dizisinin müziklerinden oluşan albüm 24 Eylül’de ABD ’de çıkıyor.

HitFix’e konuşan yapımcılar albümle ilgili "Albüm 20 parçadan oluşuyor, 40 dakika olacak. Dizinin yeni sezonu 24 Eylül’de çıkacağı için, albümü de aynı tarihte çıkarmaya karar verdik. Albüme konulacak şarkılar konusunda hala tam olarak karar verebilmiş değiliz ama kesin konulacak şarkılarımız var" şeklinde konuştu.

Dizinin orijinal müziklerinden oluşan soundtrack albümü, geçen yedi sezonun şarkılarını içerecek. Kesin olan şarkılar arasında ‘Bang-Bang-Bangity-Bang’, 'Ted Mosby is a Jerk', 'Nothing Suits Me Like A Suit' ve Robin Sparkles'ın parçaları da var.

CBS yaptığı açıklamada dizinin 9'uncu sezona uzayabileceğini belirtti. (Ntvmsnbc)