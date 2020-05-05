How I Met Your Mother'ın Robin'i final bölümü hakkında konuştu: Yeni izleyenler daha büyük hayal kırıklığına uğruyor

Dokuz sezon süren How I Met Your Mother dizisinin başrollerinden Cobie Smulders, dizinin final bölümüne ilişkin farklı bir teori önerdi. Smulders, diziyi Netflix’te arka arkaya izleyerek bitirenlerin, şovun yayınlandığı zaman izleyenlere göre final konusunda daha büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Metro’ya konuşan Smulders, “İnsanlar bu konuda nasıl hissedeceklerse hissedecek ama bence yeterli zaman oldu. Bunu şimdi internet üzerinden yayınlanan bir dizi olarak izleyince diğer ilişkilerle biraz daha bağlantı kuruyorsunuz. Bence dizinin sonunda Robin ve Barney arasındaki ilişki herkesin desteklediği türden bir şeydi. Ama dizinin en başına geri döndüğünüzde, Robin ve Ted vardı. Yani bence bu bütünlüğü gördüğünüzde şovu izlemenin şimdi farklı bir yolu olduğunu düşünüyorum” dedi.

İlk kez 2005 yılında izleyiciyle buluşan dizi, Ted Mosby’nin dokuz sezon sonunda ‘anneyle’ tanışmasının hemen ardından 2014’te sona erdi. Milyonları ekrana çeken dizi, 30 kez Emmy Ödülleri’ne aday gösterildi, 10 kez de kazandı.