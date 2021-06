How I Met Your Mother dizisinin devamı geliyor

2005-2014 yılları arasında dokuz sezon yayınlanan How I Met Your Mother'ın devam dizisi How I Met Your Father için dijital yayın servisi Hulu'dan onay çıktı. Başrolünde Hilary Duff'ın yer alacağı devam dizisinde Sophie karakteri, oğluna babasıyla nasıl tanıştığının hikâyesini anlatacak.

Beyazperde'nin aktardığı habere göre, How I Met Your Father, This Us'ın ortak yaratıcıları olan, yeni dizide yazar ve yönetici yapımcı olarak görev yapacak. Devam dizisi izleyiciyi Sophie ve arkadaş grubunun tam ortasına, 2021 yılına geri götüren bir hikaye olacak. Dizinin, orijinal hikayeyle bağlantılı olup olmayacağı ise henüz belli değil.

How I Met Your Mother'ın yaratıcıları Carter Bays ve Craig Thomas da devam dizisinde yönetici yapımcı olarak yer alacak. Hilary Duff, başrolün yanı sıra dizinin yapımcılığı da üstlenecek. Adam Londy de yardımcı yapımcı olarak görev yapacak. 20th Television orijinal dizi serisinde olduğu gibi stüdyo olarak hizmet verecek.

Hilary Duff devam dizisine ilişkin, "Kariyerimde harika karakterleri canlandırdığım için inanılmaz derecede şanslıydım ve Sophie rolünü üstlenmeyi dört gözle bekliyorum. How I Met Your Mother'ın büyük bir hayranı olarak, Carter ve Craig'in bebeklerinin devamı konusunda bana güvenmeleri için onur duydum ve hatta biraz gerginim. Isaac ve Elizabeth mükemmeller, onlarla ve tüm dahileriyle birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

2005-2014 yılları arasında yayınlanan orijinal dizi serisi How I Met Your Mother'da Josh Radnor, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Jason Segel ve Alyson Hannigan rol aldı. Bob Saget da orijinal seride, Josh Radnor’un canlandırdığı karakter Ted Mosby’nin eski bir versiyonu olan anlatıcının sesi olarak yer aldı.