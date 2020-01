How I Met Your Mother dizisinde sıra annenin hikayesinde

9. sezonda ekranlara veda etmeye hazırlanan "How I Met Your Mother" (Annenizle Nasıl Tanıştım?) dizisinin yapımcıları, sevenlerini bırakmaya niyetli değil. Dizinin yaratıcıları, "How I Met Your Dad" (Babanızla Nasıl Tanıştım?) dizisiyle bu sefer 'anne' karakterinin hikayesini anlatmaya hazırlanıyor.

2005 yılından beri devam eden ve bu yıl 9. sezonu ile ekranlara veda edecek olan dizi "How I Met Your Mother" alternatif bir şekli ekrana gelmeye hazırlanıyor. The Wrap'ta yer alan habere göre, CBS kanalı "How I Met Your Mother"ın yaratıcı ekibi Carter Bays ve Craig Thomas'a pilot bölüm için söz verdi. Yeni dizide yer alacak olan karakterlerin "How I Met Your Mother"ın 9. sezon finalinde hikayenin geçtiği MacLaren's Pub'da görülebileceği de açıklandı. Dizi temel olarak yine New York'ta oturan sıkı bir arkadaş grubunu konu alacak ancak bu sefer hikaye bir kadının gözünden anlatılacak.