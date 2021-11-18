How I Met Your Father'ın yayın tarihi açıklandı

How I Met Your Father, Sophie'nin eşiyle nasıl tanıştığı ve arkadaş grubuyla 2021 yılında yaşadığı maceralarını oğluna anlatması etrafında şekillenecek.
18 Kasım 2021 15:37
How I Met Your Mother'ın devam dizisi How I Met Your Father'ın 18 Ocak 2022’de yayınlanacağı açıklandı.
How I Met Your Father'ın yayın tarihini dizinin yıldızları Hilary Duff, Francia Raisa, Suraj Sharma, Tien Tran, Chris Lowell ve Tom Ainsley’nin yayınladığı videoyla duyurdu.
How I Met Your Mother ile aynı format üzerinden ilerleyecek olan How I Met Your Father dizisi, Hulu’da 18 Ocak 2022’de yayınlanmaya başlayacak.
Dizinin başrolü olan Sophie karakterini Hilary Duff canlandıracak. How I Met Your Father, Sophie'nin eşiyle nasıl tanıştığı ve arkadaş grubuyla 2021 yılında yaşadığı maceralarını oğluna anlatması etrafında şekillenecek.