'How I Met Your Father' dizisinden ilk görsel paylaşıldı: Kimler bizim için hazır?

"How I Met Your Father"ın oyuncu kadrosunun bir arada olduğu ilk fotoğraf paylaşıldı. Dizide, Hilary Duff, Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran ve Suraj Sharma yer alacak.

"How I Met Your Mother" dizisinin farklı bir versiyonu olarak izleyicilerle buluşacak olan "How I Met Your Father" dizisinin başrol oyuncusu Hilary Duff, dizinin oyuncu kadrosuyla birlikte çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaştı. Böylece, dizinin oyuncu kadrosu ilk kez bir arada görüldü. How I Met Your Father'ın paylaşılan görselinde Hilary Duff'ın yanı sıra Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma, Chris Lowell, Francia Raisa yer alıyor. Duff paylaşımda, "Kimler bizim için hazır? Birinin dairesinin önünde oturuyor olabiliriz ya da olmayabiliriz…" ifadelerini kullandı.

Hilary Duff'ın Sophie karakterine hayat vereceği dizide, Francia Raisa Sophie'nin ev arkadaşı Valentina'yı; Tom Ainsley, Valentina'nın erkek arkadaşı Charlie'yi; Chris Lowell, Uber şoförlüğü yapan müzisyen Jesse'yi; Tien Tran ise Jesse'nin üvey kardeşi Ellen'ı canlandıracak.

Gösterim tarihi henüz belli olmayan dizi, kim olduklarını, hayattan ne istediklerini, flört uygulamaları ve sınırsız seçenekler çağında nasıl aşık olunacağını çözmenin ortasında olan Sophie ve arkadaş grubunun etrafında dönecek.