How I Met Your Mother dizisinin farklı bir versiyonu olarak izleyicilerle buluşacak olan How I Met Your Father'dan ilk fragman yayınlandı.

Hilary Duff'ın Sophie karakterine hayat vereceği dizide, Francia Raisa Sophie'nin ev arkadaşı Valentina'yı; Tom Ainsley, Valentina'nın erkek arkadaşı Charlie'yi; Chris Lowell, Uber şoförlüğü yapan müzisyen Jesse'yi; Tien Tran Jesse'nin üvey kardeşi Ellen'ı; Kim Cattrall ise Sophie karakterinin yaşlı versiyonunu canlandıracak.

How I Met Your Father, 18 Ocak 2022 tarihinde Hulu'da yayınlanmaya başlayacak.