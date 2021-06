Game of Thrones'un öncülü olarak gösterime girecek olan House of the Dragon setinden yeni fotoğraflar servis edildi.

Amerikan prodüksiyon firması HBO tarafından İngiltere'nin Cornwall bölgesinde çekimlerine başlanan House of the Dragon dizisine ait yeni görüntüler paylaşıldı.

Cornwall'daki ​Holywell Körfezi'nde dizinin oyuncularından Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Steve Toussaint ve Rhys Ifans'ın kostümlü fotoğrafları yer aldı.

Game of Thrones'un hikayesinden 300 yıl öncesinin kurgulandığı House of the Dragon'da, dizideki Targaryen hanesinin ve 'Ejderhaların Dansı' olarak bilinen Targaryen İç Savaşı'nın hikayesi anlatılacak.