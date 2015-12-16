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Kültür-Sanat

House of Cards'ın yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı belli oldu

Frank Underwood: Amerika, bu daha başlangıç

16 Aralık 2015 22:43

Milyonlar kişi tarafından takip edilen House of Cards dizisinin yeni sezonu 4 Mart'ta seyircilerle buluşacak. Daha önceki 3 sezonu şubat ayında yayınlanan dizinin tanıtım filminde, Frank Underwood karakterinin, "Amerika, bu daha başlangıç" ifadelerine yer verildi.

Ünlü oyuncu Kevin Spacey'nin hırslı bir politikacıyı canlandırdığı dizinin, ABD'deki Başkanlık yarışında mücadele eden Cumhuriyetçi adayların canlı yayın tartışmaları esnasında yayınlanan tanıtım filmi şöyle:

 

 

Netflix tarafından yayınlanan dizinin bir sezonuna ait tüm bölümleri aynı anda internete yüklenecek.

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