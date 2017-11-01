House of Cards'ın 'spin-off'u geliyor

Oscar ödüllü aktör Kevin Spacey'yin hakkındaki taciz iddialarından sonra başrolde olduğu House of Cards dizisinin yayından kaldırılacağını açıklayan Netflix'in bu duruma çözüm olarak dizinin 'spin-off'u için düğmeye bastığı bildirildi. Yeni projenin senaryosunun Eric Roth tarafından yazılacağı da öne sürüldü.

NTV'nin haberine göre, yeni dizi Michael Kelly'nin canlandırdığı Doug Stamper'ın hikayesine odaklanacak.

Netflix, Kevin Spacey hakkındaki taciz iddialarının kendilerini derinden üzdüğü ancak final kararını aylar öncesinden aldıklarını açıklamıştı. Buna rağmen taciz iddialarından bir gün sonra alınan kararda Hollywood'u sarsan ve dünya çapında taciz itiraflarını tetikleyen Harvey Weinstein skandalının etkisin olduğu iddia edildi.

Dizide Michael Kelly tarafından canlandırılan Doug Stamper’ı konu edecek yeni projeninin Eric Roth tarafından kaleme alınacağı öne sürüldü.

Spin-off ne demek?

Spin-off çok tutulan bir dizinin karakteriyle ayrı bir dizi yapmak ya da yan hikaye üretmek anlamına geliyor.