House of Cards'ın son sezonundan ilk görüntüler paylaşıldı

Netflix'in izlenme rekorları kıran dizisi House of Cards, final sezonuyla dönüyor. Cinsel taciz ile suçlandığı için dizideki görevine son verilen Kevin Spacey'in yerine ABD Başkanı'nın Robin Wright canlandıracak.

Final sezonunda kadroya katılan isimler arasında Robin Wright'ın yanısıra Diane Lane, Greg Kinnear, Cody Fern, Michael Kelly, Jayne Atkinson, Patricia Clarkson, Constance Zimmer, Derek Cecil, Campbell Scott ve Boris McGiver yer alıyor.

Beau Willimon tarafından hayata geçirilen ve yapımcılığını MRC studyoları ile Netflix adına David Fincher, Joshua Donen ve Eric Roth'un üstlendiği dizinin yürütücü yapımcılığında ise Melissa James Gibson, Frank Pugliese, Robin Wright, David Fincher, Joshua Donen, Dana Brunetti, Eric Roth, Michael Dobbs ve Andrew Davies bulunuyor.