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Kültür-Sanat

'House' dizisinin yıldızlarından Kal Penn, eşcinsel olduğunu açıkladı

Penn, kısa süre içinde 11 yıllık partneri ile evleneceğini ifade etti

02 Kasım 2021 08:29

T24 Dış Haberler

Bir dönem eski ABD başkanı Barack Obama'nın danışmanlığını da yapan aktör Kal Penn, eşcinsel olduğunu ve nişanlandığını duyurdu.

'Harol & Kumar' filmleri ve 'House M.D.' dizisiyle ünlenen oyuncu, eşcinsel olduğunu ilk kez biyografi kitabı yayımlanmadan önce açıkladı. 

People dergisine konuşan Penn, 11 yıldır birlikte olduğu partneri ile evleneceğini ifade etti. Penn, eşcinsel olduğunu açıkladığında çevresindekilerin çok destekçi davrandığını dile getirdi. 

Penn, ''İlk olarak ebeveynlerim ve yakın arkadaşlarımla paylaştım. Şaka yapıyorum gibi gelecek ama öyle değil; Hindistanlı ailenize melek olarak oyunculuk yapmak istediğinizi söyledikten sonra yaptığınız herhangi bir konuşma kolay geçiyor'' dedi.

Penn, biyografisinde ilişkisini de detaylı bir şekilde kaleme aldığını belirtti. 

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