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Bilim / Teknoloji

'Hotmail ve Skype Amerikan istihbaratı tarafından izleniyor'

The Guardian gazetesi, Microsoft'un, Hotmail ve Skype'taki yazışmaları Amerikan istihbaratına servis ettiğini öne sürdü

12 Temmuz 2013 11:41

İngiliz The Guardian gazetesi, sloganı “Sizin gizliliğiniz bizim önceliğimiz” olduğunu hatırlattığı yazılım şirketi Microsoft'un ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) kullanıcıların mesajlarını okumasına izin verdiğini yazdı. Gazete, ellerine geçen gizli belgelere dayanarak manşetten duyurduğu haberde Microsoft'un kullanıcıların iletişimlerini okuyabilmesi için NSA'e yardımcı olduğunu, belgelerin açığa çıkmasının ardından şirketin bir açıklama yapıp "Yasal isteklere karşılık vermemiz gerekiyor" dediğini öne sürdü.

Guardian'ın haberine göre Microsoft, NSA'in Outlook.com sitesinde anlık iletilerin okunmasına, arasında Hotmail'in de olduğu e-postalara erişmesine, ve Ekim 2011'de satın alınan Skype'da yapılan görüşmeleri dinlemesine izin verdi.

 

NSA Snowden’la gündeme geldi

 

NSA, son olarak kurumda çalışan eski Sistem Analisti Edward Snowden’ın sızdırdığı belgelerle gündeme gelmişti. Snowden’ın sızdırdığı belgeler, NSA’nin aralarında Türkiye’nin de olduğu onlarca ülkenin diplomatik temsilciliklerini ve milyonlarca kişinin telefon görüşmelerini dinlediğini ortaya koymuştu.

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