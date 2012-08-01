Microsoft Hotmail'in ismini değiştiriyor

Yazılım devi Microsoft, tablet ve masaüstü bilgisayarları tek merkezde toplayan Windows 8'in lansmanından önce radikal adımlar atmaya devam ediyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Microsoft'un popüler e-posta servisi Hotmail isim değiştiriyor, yerini Outlook.com'a bırakıyor.

Windows 8 ve Windows Phone sistemler bu servisi baz alırken, bazı ek özellikler de Outlook'a eklenmiş olacak. Örneğin Skype üzerinden konuşmak isteyen kullanıcılar, bunun için Outlook'u kullanabilecek. Outlook, Facebook, Twitter ve LinkedIn gibi sosyal ağ servisleriyle de entegre bir şekilde çalışacak.

Bunun dışında kullanıcılar Microsoft Word, Excel, PowerPoint ve SkyDrive servislerine de yine Outlook üzerinden erişebilecek.