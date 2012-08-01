T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Microsoft Hotmail'in ismini değiştiriyor

Microsoft popüler e-posta servisi Hotmail'in yerine Outlook'u getiriyor

01 Ağustos 2012 13:55

Yazılım devi Microsoft, tablet ve masaüstü bilgisayarları tek merkezde toplayan Windows 8'in lansmanından önce radikal adımlar atmaya devam ediyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Microsoft'un popüler e-posta servisi Hotmail isim değiştiriyor, yerini Outlook.com'a bırakıyor.

Windows 8 ve Windows Phone sistemler bu servisi baz alırken, bazı ek özellikler de Outlook'a eklenmiş olacak. Örneğin Skype üzerinden konuşmak isteyen kullanıcılar, bunun için Outlook'u kullanabilecek. Outlook, Facebook, Twitter ve LinkedIn gibi sosyal ağ servisleriyle de entegre bir şekilde çalışacak.

Bunun dışında kullanıcılar Microsoft Word, Excel, PowerPoint ve SkyDrive servislerine de yine Outlook üzerinden erişebilecek.

ETİKETLER

hotmailmicrosoft

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24