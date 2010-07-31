Hostesin valizinden 58 şişe içki çıktı

T24-

Alınan bilgiye göre; yurtdışından Atatürk Havalimanı'na inen bir yolcu, dış hatlar geliş katındaki bagaj bandında yanlışlıkla başka bir valiz alarak dışarı çıkmak istedi.



Kısa sürede bu valizin kendisine ait olmadığını fark eden yolcu, polislere başvurarak valizlerin karıştığını söyledi.



Söz konusu valizi inceleyen ekipler, içinde 58 şişe içkinin bulunduğunu tespit edince, valizi bagaj bandına koyarak sahibinin almasını bekledi.



Polis ekipleri, THY uçağında görevli hostes K.K'nın valizi aldığını gördü.



Hostes, ifadesine başvurmak üzere Atatürk Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğüne götürülürken, valizdeki içkilere de el koydu.