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"Hoşça kalın cefakâr slikonlarım"

Sevda Demirel: Dar kıyafetlerin sıkmasına, kıskanç kadınların kötü gözlerine dayandınız da dayandınız

29 Aralık 2016 17:16

Sevda Demirel, sosyal medyada slikonlarının fotoğrafını paylaşarak "Artık veda vakti geldi. Hoşça kalın cefakar eski silikonlarım" dedi. 

Demirel, daha önce de yüzündeki dolguları çıkarmış, sargılı yüzünün fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Vücudunda oluşan kitleler yüzünden ameliyat olan Demirel, “Dolgular apse yaptı ve yüzümde kitleler oluştu” diyerek yüzündeki dolguların sinirlere dokunulmadan, tıraşlama yöntemiyle inceltildiğini açıkladı.

Dün akşam da slikonlarını fotoğrafını paylaşan Demirel, şunları söyledi:

“16 yıl benle bir hayat mücadelesi verdiniz. Soğuk hava şartlarına, uçağın türbülansına, dar kıyafetlerin sıkmasına, kıskanç kadınların kötü gözlerine dayandınız da dayandınız. Artık veda vakti geldi. Hoşça kalın cefakar eski silikonlarım”

 

 

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