Hortum karayolları şantiyesini vurdu: 6 ölü, 7 yaralı

Elazığ’ın Maden ilçesinde meydana gelen hortum ve şiddetli fırtına karayolları işçilerinin kaldığı şantiyede, konteyner ve araçları havalarda uçurdu. Şantiyenin harabeye döndüğü faciada 100 metre sürüklenen konteynerde bulunan ve 4’ü bugün işbaşı yapan 6 işçi yaşamını yitirdi.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, yol yapım çalışmalarını sürdüren işçilerin barındığı şantiyeyi savaş alanına çevirdi. Aniden bastıran fırtına işçilerin kaldığı ve o sırada yemek yediği plastik konteyner ile traktör başta olmak üzere diğer araçları havalarda uçurup, 100 metre sürükledi. İşçilerin içinde bulunduğu konteyner, kayalıklara çarparken, araçlar caya uçtu.



Fırtınada konteynırda bulunan işçelerden 4’ü olay yerinde 2’si ise hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi. Faciada ölen ve yaralanan işçilerin kimlikleri belirlendi. Metin Bahçeci, Subetullah Oğuz, Emrah Buğran, Abdullah Tekin, Altan Demirkan ve M.Salim Sacit hayatını kaybetti. Abdullah Bakır, Rıdvan Koç, M.Erdal Yıldırım, Salih Yıldırım, İbrahim Oğuz, M.Salih Şenol ve Necmettin Aydemir de yaralandı.