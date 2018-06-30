Hormonlu Domates Ödülleri sahiplerini buldu; işte yılın homofobikleri

26. LGBTİ+ İstanbul Onur Haftası kapsamında verilen geleneksel Hormonlu Domates LGBTİ+’fobi Ödülleri'nin bu yılki kazananları Roxy Club'daki geceyle sahiplerini buldu. Ödül töreninin sunuculuğunu Üzüm Derin Solak yaptı. Solak, sahneye tüm fobilere karşı “ihtiyacımız olursa” diyerek ahşap beyzbol sopası ile çıktı.

İşte 14. Hormonlu Domates Ödüllerinde kazanan isimler ve fobileri:

Eğlence: Hilal Cebeci

Yüzde 44,2 oyla “Eşcinsellik bir hastalıktır” diyerek mantık sınırlarını zorladığı için Hilal Cebeci.

Eğitim: Prof. Dr. Doğan Azezli

Yüzde 39,7 oyla “…Adamın yumurtası yok rahmi yok ben kadınım diyor. Bakıyoruz bunlar toptan psikopat. Bizde bunları psikiyatriye gönderiyoruz. Olmadıkları şey için uğraşıyorlar…” demecini veren Prof.Dr. Doğan Azezli ile birlikte amfide kahkahalar atan 100’den fazla hekim adayı da ödüle layık görüldü.

Televizyon: Seda Akgül ve Hakan Ural

Yüzde 25,9 oyla TV8’de Selin Ciğerci’nin evleneceği haberini sunarken “Ben evlenemiyorken o evleniyorsa buradan giderim” “Benim burada bozulduğum şey ameliyatla da kadın olmadım ben neden evlenemiyorum” dediği için Seda Akgül ve ona eşlik ettiği için Hakan Ural.

Basın: Atilla Dorsay

Yüzde 37,1 oyla ortakoltuk.com sitesinde Fantastic Woman filmi eleştirisinde “O genç kız aslında erkektir. Yani günümüzde sokak lehçesiyle ‘dönme’, kibar deyişiyle ‘trans’, en amiyane tabirle erkek-kadın diye adlandırılan türden..” satırlarını yazdığı için Atilla Dorsay.

Kurumlar: Kızılay

Yüzde 33,8 oyla eşcinsellerden ve Seks işçilerinden kan almayı reddettiği için Kızılay.

Siyaset: Ankara Valiliği

Yüzde 69,9 oyla Kasım 2017’de önce Alman LGBTİ Film Günleri’ni ardından tüm LGBTİ+ etkinlerini süresiz olarak yasakladığı için Ankara Valiliği.

Beynelmilel: Donald Trump

Yüzde 55,2 oyla yönetiminin, orduya çok pahalıya mal oldukları ve “orduda yol açacakları bozulma” gibi transfobik gerekçelerle trans bireylerin orduya katılmasını yasakladığı için Donald Trump.

Özel Mizojini Ödülü: Rüzgar Erkoçlar

Yüzde 36,0 oyla Star TV’de yayınlanan “Bir Hülya Avşar Sohbeti” programında “Kadınlara güvenilmez” dediği için Rüzgar Erkoçlar.