Horlamayı durduran 3 formül

Doktor Mehmet Öz, birçok insanda sağlıklı uyuyama şikâyetine neden olan horlamayı önlemenin üç formülünü yazdı. Öz Hürriyet'teki yazısında, "Yan yatarak başınızı yastıkla 10 santimetre yukarıda tutun. Mevcut kilonuzun yalnızca yüzde 5'inden kurtulmak bile horlamada önemli ölçüde azalmaya yardımcı olabilir. Reçetesiz satılan burun bantları da daha iyi nefes almanıza destek olabilir" tavsiyesinde bulundu.

Öz'ün yazısından bazı bölümler şöyle:

Pozisyonu değiştirin

Dümdüz, sırtüstü yatmak boğazınızdaki etin rahatlamasına ve solunum yolunu tıkayarak horlamaya yol açmasına sebep olur. Yan yatarak başınızı yastıkla 10 santimetre yukarıda tutun. Bu nefes almayı kolaylaştırarak dil ve çenenizin ileri hareket etmesine ve böylece daha iyi hava akışı sağlanmasına yardımcı olabilir. Bunu yapmak aynı zamanda boyun kaslarınızın gerilip uzamasını sağlayarak horlamanın önlenmesine yardımcı olabilir. Eğer horlayan biriyle birlikte uyuyorsanız sırt sırta uyuyarak bir ses bariyeri oluşturun.

Horlama diyeti

Mevcut kilonuzun yalnızca yüzde 5'inden kurtulmak bile horlamada önemli ölçüde azalmaya yardımcı olabilir. Vücudun susuz kalması da horlamanın büyük nedenlerinden biridir. Bu yüzden meyve, sebze gibi yüksek su oranına sahip besinlere ağırlık verin.

Tıkanıklığı açın

Sinüslerinizi açmak için bir 'neti pot' kullanın. Reçetesiz satılan burun bantları da daha iyi nefes almanıza destek olabilir. Horlayan biriyle uyuyan kişiler yastıklarına lavanta spreyi sıkmayı deneyebilir. Yapılan bazı çalışmalar lavantanın anksiyeteyi rahatlatarak daha iyi uyumaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ayrıca lavanta kullanan kişilerin sabahları daha yüksek enerjiyle uyandıkları da belirtiliyor. Kaynar suya atılan lavantanın buharını, doğal bir mum veya lavanta yağını deneyebilirsiniz.

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