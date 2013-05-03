Horlamak kanser habercisi mi?

Harvard Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, uzun süre horlayanlarda kanser riskinin daha fazla olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, gece dokuz saatten fazla horlayarak uyuyanlar, yedi saat horlayanlara göre iki daha fazla bağırsak kanseri olma riski taşıyor.

Horlayarak uzun saatler uyumak ile bağırsak sendromu geliştirme arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmacılar, düzensiz nefes alışverişlerinin kanser riskini artırdığını öne sürdü.

Taraf gazetesinin Daily Mail'e dayandırdığı haberine göre, Harvard Tıp Fakültesi’nden Xuehong Zhang, “Çalışmalarımız uyku süresi, uyku kalitesi ve bağırsak kanseri riski arasındaki bağlantı üzerinde yoğunlaştırıldı. Buna göre horlayarak uyuyan kişilerin uyku apnesine tutulmaları ve bunun da kansere yol açması riski var” şeklinde konuştu.