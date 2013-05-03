T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Horlamak kanser habercisi mi?

Yapılan bir araştırmaya göre, düzensiz nefes alışverişleri kanser riskini artırıyor

03 Mayıs 2013 14:51

Harvard Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, uzun süre horlayanlarda kanser riskinin daha fazla olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, gece dokuz saatten fazla horlayarak uyuyanlar, yedi saat horlayanlara göre iki daha fazla bağırsak kanseri olma riski taşıyor.

Horlayarak uzun saatler uyumak ile bağırsak sendromu geliştirme arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmacılar, düzensiz nefes alışverişlerinin kanser riskini artırdığını öne sürdü.

Taraf gazetesinin Daily Mail'e dayandırdığı haberine göre, Harvard Tıp Fakültesi’nden Xuehong Zhang, “Çalışmalarımız uyku süresi, uyku kalitesi ve bağırsak kanseri riski arasındaki bağlantı üzerinde yoğunlaştırıldı. Buna göre horlayarak uyuyan kişilerin uyku apnesine tutulmaları ve bunun da kansere yol açması riski var” şeklinde konuştu.

ETİKETLER

horlamakkanserbağırsakdüzensiznefesXuehong Zhangabdrisk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24