'Horizon', Hayal Kahvesi'nde

Türkiye'nin en eski rock gruplarından birisi olan Horizon, 31 Ocak Perşembe akşamı Ataşehir Emaar Hayal Kahvesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

1981 yılında ilk olarak “Keops” adıyla yola çıkan rock grubu “Horizon”, ocak ayının son gününde dinleyicilerine unutulmaz bir konser vermeye hazırlanıyor. Müzisyen Vartkes Keşiş'in 37 yıl önce 4 arkadaşıyla birlikte kurduğu grup, yenilenen kadrosu ve repertuvarıyla müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.

31 Ocak Perşembe akşamı saat 22:00'den itibaren Ataşehir Emaar Hayal Kahvesi'nde dinleyicileriyle buluşacak olan grup, kendi bestelerinin yanı sıra, Cem Karaca, Erkin Koray, Fikret Kızılok ve Barış Manço gibi usta sanatçıların az bilinen şarkılarını da kendine has yorumuyla sahneye taşıyacak.

Solistliğini, aynı zamanda gazeteci olan Canan Kaya'nın yaptığı grupta, elektro gitarda; grubun kurucusu Vartkes Keşiş, davulda Gökhan Tunca ve bas gitarda Furkan Karkayer alıyor.

Yıl boyunca Hayal Kahvesi konserlerine devam edecek olan grup, önümüzdeki günlerde ise ilk single'ı "Aklımın Son Hali" adlı hareketli şarkılarını müzikseverlerle buluşturacak.