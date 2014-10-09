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Dünya

Hong Kong'da görüşmeler iptal

Hong Kong hükümeti, bugün 'Şemsiye Devrimi'nin liderleriyle yapacağı görüşmeleri iptal etti

09 Ekim 2014 22:04

Hong Kong hükümeti, Çin'in 2017'deki genel seçimlere müdahalesi gerekçesiyle iki hafta önce başlayan gösterilerin öğrenci liderleriyle bugün (09.10.2014) yapacakları görüşmelerin iptal edildiğini bildirdi.

Basın toplantısı düzenleyen Hong Kong hükümetinin üst düzey yöneticilerinden Carrie Lam, "görüşmelerin, yapıcı bir şekilde sonuçlanmayacağını düşündükleri için iptal ettiklerini" belirtti.

Gösterileri destekleyen milletvekilleri, "eylemcilerin talepleri karşılanmazsa protestoların artacağı ve kanun tasarılarının onaylanmasını engelleyecekleri" yönünde açıklamalarda bulunmuşlardı. Görüşmelerin, bu açıklamalarının ardından iptal edildiği belirtiliyor.

 

Kendi liderlerini seçmek istiyorlar

 

Hong Kong'da gösterilerin ilk günlerinde polis, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmış, sonrasında yönetim yanlısı olduğu söylenen gruplar göstericilere saldırmıştı. Polis, saldırganların yönetim tarafından tutulduğu ve güvenlik güçlerinin, bu kişileri durdurmak için çok az şey yaptığı iddialarını yalanlamıştı.

Hong Kong'da göstericiler, Çin hükümetinin Hong Kong halkının kendi liderini seçmesine izin vermesini talep ediyor. Çin, Hong Kong halkının 2017'de yapılması planlanan seçimde kendi liderini seçebileceğini ancak adayların önce Pekin tarafından onaylanması gerektiğini açıklamıştı.

(AA)

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