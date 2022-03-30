Hong Kong lideri Carrie Lam: Koronavirüs önlemleri nedeniyle, şehirde bir beyin göçü yaşandığı 'tartışılmaz' bir gerçek

Hong Kong lideri Carrie Lam, küresel finans merkezi olan şehirde, Koronavirüs ile mücadeledeki katı kurallar nedeniyle bir beyin göçü yaşandığını, ancak pandemi sonrasında daha iyi gelişmelerin olacağını düşündüğünü söyledi.

Reuters'ın haberine göre; salgının başlangıcından itibaren Hong Kong'da yaşamın durmasına işletmelerin ve halkın tepki gösterdiğini belirten Hong Kong lideri Carrie Lam, "Bu önlemler nedeniyle, elimizde belirli bir rakam olmasa da, beyin göçü yaşadığımız ve bazı şirketlerin üst düzey yöneticilerinin şehirden ayrıldığı 'tartışılmaz' bir gerçek. Ancak Hong Kong, sahip olduğu avantajları hala koruyor; pandemi sonrasında daha iyi bir gelişim gösterilebileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Lam, dokuz ülkeden uçuş yasağının kaldırılması ve yurt dışından gelen kişiler için karantina süresinin azaltılması dahil olmak üzere belirli tedbirlerin tekrar düzenlenmesinin şehrin 'uluslararası statüsü' hakkındaki endişeleri azaltabileceğini ifade etti.

Hong Kong'un önümüzdeki 5 yıl boyunca kim tarafından yönetileceğini belirlemek için 8 Mayıs'ta yapılacak olan seçimden önce açıklama yapan Lam, yeni dönem için aday olup olmayacağı konusunda yorum yapmadı.

'Küresel bir finans ve seyahat merkezi' olan Hong Kong şehrinin sınırı, 2020 yılından itibaren etkin bir şekilde kapatılarak izole edildi. Şehre çok az sayıda uçak iniş yapabilirken, neredeyse hiçbir yolcunun geçişine izin verilmiyor.