Honduras Devlet Başkanı ve eşi, Koronavirüs'e yakalandı

T24 Dış Haberler

Güney Amerika ülkesi Honduras'ın Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, yeni tip Koronavirüs'e yakalandığını ve tedavi görmekte olduğunu duyurdu.

Hernandez yaptığı açıklamada, "Bu ülkenin lideri ve sorumlu bir vatandaş olarak size hafta sonu biraz rahatsızlandığımı ve bugün de bana Covid-19 teşhisi konulduğunu bildirmek isterim" dedi.

"Dinlenmemi önerdiler ancak evden çalışmaya devam edeceğim" diyen Hernandez, hafif semptomlar gösterdiğini ifade etti. Hükûmetten yapılan açıklamada, doktorların izolasyona alınan Hernandez'i gözlem altında tutacağı ve duruma göre tedaviye nerede devam edileceğine karar verecekleri belirtildi.

Hernandez'in eşi ve iki danışmanına da yeni tip Koronavirüs teşhisi konuldu. First Lady Ana Garcia de Hernandez'nin asemptomatik olduğu ve evde kendini karantinaya aldığı belirtildi.

Honduras'ta 9 bin 656 vaka görüldü ve 330 kişi hayatını kaybetti.