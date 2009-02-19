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Yaşam

Honda, hibrit araçta 300 bin 500 satışı geçti

Honda, Ocak 2009 sonu itibariyle hibrit modellerinin dünya çapındaki toplam satışının 300 bin 740 adede ulaştığını duyurdu

19 Şubat 2009 02:00

Honda, geçen ay sonu itibariyle hibrit  modellerinin dünya çapındaki toplam satışının 300 bin 500 adedi geçtiğini açıkladı.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Japonya, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın ana pazarları da dahil olmak üzere dünyada yaklaşık 40 ülkede hibrit  modellerini satıyor.
Honda'nın geçen ay sonu itibariyle hibrit modellerinin dünya çapındaki toplam satışı 300 bin 740 adede ulaştı.

Honda, ilk seri üretim hibrit aracı olan Insight'ı 1999 yılında  tanıtırken, bu modeli 4 kapılı Civic IMA ve Civic Hybrid' takip etti.

Yeni Insight Japonya’da piyasada

Bu arada Honda, hafif ve uygun fiyatta yakıt ekonomisi sağlayan kompakt hibrit sistemine sahip beş kapılı hatchback modeli yeni Insight'ın satışına Japonya'da başlarken, yeni model Mart ve Nisan aylarından itibaren sırasıyla  Avrupa ve Kuzey Amerika'da da piyasaya sunulacak.

Satış hedefi 200 bin

Honda yıllık satış hedeflerini Japonya'da yaklaşık 60 bin, Avrupa'da 30 binin üzerinde, Kuzey Amerika'da ise yaklaşık 100 bin adet olarak planlarken, yıllık toplam satış hedefi ise yaklaşık 200 bin olarak belirlendi.

Honda'nın ayrıca 2010 yılında, hibrit araçların pazara geniş çapta yayılmasını sağlamak amacıyla, CR-Z konsept modeline dayalı, yeni bir spor hibrit aracının piyasaya sürülmesiyle ilgili hibrit model serisini gelişleteceği bildirildi.

(AA)

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