Honda, hibrit araçta 300 bin 500 satışı geçti

Honda, geçen ay sonu itibariyle hibrit modellerinin dünya çapındaki toplam satışının 300 bin 500 adedi geçtiğini açıkladı.



Honda'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Japonya, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın ana pazarları da dahil olmak üzere dünyada yaklaşık 40 ülkede hibrit modellerini satıyor.

Honda'nın geçen ay sonu itibariyle hibrit modellerinin dünya çapındaki toplam satışı 300 bin 740 adede ulaştı.



Honda, ilk seri üretim hibrit aracı olan Insight'ı 1999 yılında tanıtırken, bu modeli 4 kapılı Civic IMA ve Civic Hybrid' takip etti.



Yeni Insight Japonya’da piyasada



Bu arada Honda, hafif ve uygun fiyatta yakıt ekonomisi sağlayan kompakt hibrit sistemine sahip beş kapılı hatchback modeli yeni Insight'ın satışına Japonya'da başlarken, yeni model Mart ve Nisan aylarından itibaren sırasıyla Avrupa ve Kuzey Amerika'da da piyasaya sunulacak.



Satış hedefi 200 bin



Honda yıllık satış hedeflerini Japonya'da yaklaşık 60 bin, Avrupa'da 30 binin üzerinde, Kuzey Amerika'da ise yaklaşık 100 bin adet olarak planlarken, yıllık toplam satış hedefi ise yaklaşık 200 bin olarak belirlendi.



Honda'nın ayrıca 2010 yılında, hibrit araçların pazara geniş çapta yayılmasını sağlamak amacıyla, CR-Z konsept modeline dayalı, yeni bir spor hibrit aracının piyasaya sürülmesiyle ilgili hibrit model serisini gelişleteceği bildirildi.



(AA)

