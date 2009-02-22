Honda City yenilendi

Honda'nın City modeli, yenilenerek Türkiye pazarına sunuldu. Yeni City 32 bin 300 liradan başlayan fiyatla satılacak.



Yeni City'nin tanıtıldığı basın toplantısında konuşan Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ümit Karaarslan, global krizin tüm iş yaşamında olduğu gibi otomotiv sektöründe de bir devrin sonunu getirdiğini ve bir devrim için hazırlıkların acil olarak başlamasını hızlandırdığını söyledi.



Sadece gelişme, reform ve değişimin gerçek sistemlerin kurulması için yeterli olurken, bu olguyu kavrayan ülkelerde uygulanmaya başlanan vergi indirimleri ve hurda teşviklerinin, 2010 yılı beklentilerini durağandan olumluya dönüştürdüğünü ifade eden Karaarslan, iç pazar talebini genişletebilmek için geniş katılımlı Ekonomi Koordinasyon Kurulundan ise henüz bir cevap alınamadığını hatırlattı.



Konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri eski başkanlarından Thomas Jefferson'un sözünü hatırlatan Karaarslan, "Hükümetler her istenileni verecek kadar güçlü, ancak sahip olunan her şeyi alacak kadar da kuvvetlidirler" dedi.



İş yapma biçimlerinde bir devrimin ayak seslerinin yaklaşmakta olduğunu dile getiren Karararslan, şöyle devam etti:



"O halde nasıl 2 ayak üzerinde duracağız? Bu zor günleri nasıl atlatacağımızın, devrimi nasıl gerçekleştireceğimizin planlarını yaparken, büyük değişim gösteren düşük voltajlı pazarda potansiyel müşterilerin otomobil bayilerini ziyaretini dişçi koltuğuna ziyaret gibi olma durumunu keyifli hale getirmeliyiz. Bu devrim nasıl yapılacak? Birincisi ve en önemlisi müşterilerimizi dinleyerek onların ihtiyaçları doğrultusunda yüksek kaliteli ürünler yaratmak, ikincisi yakıt tüketiminde kesin tasarruf sağlamaya, temiz çevre ve hava için yüksek teknoloji kullanarak güvenliğe önem vermek ve tüm iş ortaklarımızla ki buna bayilerimiz, yan sanayicilerimiz, basın ve finansal kuruluşları da dahildir, birlikte iki ayak üzerinde durarak gelecek dönemler için yapıyı korumak olmalıdır."



Yeni Honda City ile bu değişimin başlangıcını yaşadıklarını ifade eden Karaarslan, yeni City'nin, satın alırken, kullanırken, satarken gurur duyulacak bir otomobil olduğunu söyledi.



Karaarslan, yeni Honda City'nin yayı gerilmiş ve hedefe odaklanarak atışa hazır olan oktan esinlenerek dizayn edildiğini anlattı.



City için satış hedefi 2 bin 500 adet



Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Karaarslan, genel pazardaki daralmayla birlikte pazarı 220-230 bin arasında tahmin ettiklerini, Honda'nın iç piyasadaki satış adetlerinin de geçen yılın altında, 16 bin adet civarında olmasını beklediklerini bildirdi.



Ana modellerinin Civic olacağını belirten Karaaslan, yeni City'e ilişkin satış hedeflerini ise 2 bin 500 olarak belirlediklerini, ancak gelişmeler doğrultusunda bu rakamın revize edilebileceğini söyledi.



Eski City ile yenisi arasında önemli teknolojik ve dizayn farklılıkları bulunduğunu anlatan Karaarslan, "Bence model gelişiminden daha önemlisi, içinde bulunduğumuz maliyet artıcı koşullar ve döviz kurlarındaki yüzde 30'lara varan artışlar. Dolayısıyla bugün açıklayacağımız fiyatların bile yıl sonuna kadar sürekli artış içinde olacağını düşünürsek, yeni City ilk modelden farklı fiyatta olacak" diye konuştu.



Honda'nın Türkiye'nin satış stratejisinde çok fazla "indir-kaldır" operasyonu olmadığının altını çizen Karaarslan, yeni City'i 32 bin 300 TL'den başlayan fiyatlarla pazara sunacaklarını bildirdi.



Yeni City'de dizel motor seçeneğinin olmamasının hatırlatılması üzerine Karaarslan, dizel otomobillerin ağırlıklı olarak filo pazarında satıldığını belirterek, Honda'nın daha çok bireysel müşteriye hitap ettiğini kaydetti.



Kararaslan, değişen pazar koşulları içinde ihracat pazarları ve adetleri konusunda net bir açıklama olmadığını ifade ederek, "Bu kriz koşullarında net plan yapmak olası değil" dedi.



Yeni City



Toplantıda verilen bilgiye göre, ilk olarak 1996 yılında tanıtılan Honda City, bugün dünya çapında 39 ülkede satılıyor.



Yeni City'nin geliştirilen kabin yapısı ve yalıtım özellikleri gürültüden uzak, sessiz ve huzurlu bir yolculuk sunabilmek için özel olarak dizayn edilirken, otomobilde 60/40 oranında katlanabilen arka koltuklar ile ekstra alan sağlanıyor. Otomobil 506 litrelik bagaj hacmi sunuyor.



Yeni City'e 1.4 i-VTEC motor eşlik ederken, otomobil 100 kilometrede ortalama 6,0 litre yakıt tüketiyor.



Yeni City'nin düz şanzımanı, vites geçişlerinin daha yumuşak olması için geliştirilirken, tamamen yeni 5 ileri otomatik şanzıman, direksiyona monte edilmiş butonlar ile vites değiştirme seçeneği sunuyor.



Yeni City'de sürücü ve yolcu hava yastıkları, yan hava yastıkları, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, ABS fren sistemi, elektronik fren gücü dağıtımı, acil durum fren desteği, ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları, direksiyondan kumandalı müzik sistemi, elektrik kontrollü direksiyon sistemi, ımmobiliser, derinlik ve yükseklik ayarlı direksiyon, dijital bilgi ekranı gibi özellikler standart donanım olarak sunuluyor.

