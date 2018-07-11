Homeros'un 1800 yıllık destanı bulundu

Yunanistan Olympia Antik Kenti’nde, Homeros’a atfedilen Odysseia destanının dizelerini içeren ve 1800 yıllık olduğu düşünülen tablet bulundu. Roma dönemine ait destanda, Yunan mitolojisinin İthaka kralı olan Odysseus’un Eumaios’la konuşmasını konu eden XIV. rapsodiye ait dizelerin yer aldığı 13 satırın kazılı olduğu belirlendi.

Tabletin üçüncü yüzyıla ait olduğu anlaşılırsa, Homeros Destanı’nın şimdiye kadar bulunan en eski yazılı metni olarak kabul edileceği söylendi.

Arkeofili’den Erman Ertuğrul’un haberine göre, Yunanistan başkenti Atina’daki Olympia tapınağının yakınlarında yapılan kazılarda, Roma Dönemi’ne ait bulgular arasında, Odyssia Destanı’ndan 13 satırın kazılı lduğu 1800 yıllık bir kil levha bulundu. Buluntularda Yunan mitolojisinin İthaka kralı olan Odysseus’un Eumaios’la konuşmasını konu eden XIV. rapsodiye ait dizelerin kazılı olduğu belirlendi.

Levhanın, düşünüldüğü gibi üçüncü yüzyıla ait olduğu laboratuvarlarda da doğrulanırsa, Homeros Destanı’nın şimdiye kadar bulunan en eski yazılı metni olarak kabul edilecek.